https://ria.ru/20201127/vaktsinatsiya-1586644452.html

В Минздраве назвали сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

В Минздраве назвали сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется в январе-феврале, но группы риска могут сделать прививки уже в декабре, сообщил РИА Новости министр... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T16:27

2020-11-27T16:27

2020-11-27T16:55

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БУДАПЕШТ, 27 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется в январе-феврале, но группы риска могут сделать прививки уже в декабре, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко.Глава ведомства напомнил, что в группы риска входят медработники, педагоги, сотрудники служб жизнеобеспечения, а также пожилые люди и те, кто страдает сахарным диабетом, ожирением, гипертонией. По словам Мурашко, в 2021 году число привитых от коронавируса сможет достигнуть нескольких десятков миллионов человек.Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что проводить вакцинацию от COVID-19 будут в добровольном порядке и поэтапно — с учетом "географии страны" и особенностей хранения препарата.Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V", разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре (на базе пептидных антигенов).Сейчас препараты проходят третью, пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах (в том числе на пожилых и страдающих хроническими заболеваниями). "Спутник V" показал 95%-ную эффективность после второго промежуточного анализа данных исследований и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее сообщал, что учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах. В оборот уже выпустили свыше 117 тысяч доз, а до конца года планируют произвести более двух миллионов.Для россиян вакцинация как "ЭпиВакКороной", так и "Спутником V" будет бесплатной (в розницу они не продаются).Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/vaktsinatsiya-1586580468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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