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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201127/vaktsinatsiya-1586586401.html
В "Векторе" рассказали о вакцинации при бессимптомном течении COVID-19
В "Векторе" рассказали о вакцинации при бессимптомном течении COVID-19
Применение вакцины от коронавируса при бессимптомном течении COVID кому-то может помочь, кому-то окажется бесполезным, но вряд ли навредит, сообщил заведующий... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:14
2020-11-27T12:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Применение вакцины от коронавируса при бессимптомном течении COVID кому-то может помочь, кому-то окажется бесполезным, но вряд ли навредит, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков."Если течение инфекции бессимптомное, тем не менее оно есть, и мы в этот момент вводим вакцину, то ответ на антигены вакцины будет ослаблен в силу того, что иммунная система занята другими антигенами. С другой стороны может, и скорее всего это произойдет, что иммунный ответ будет усилен. Вот этот баланс для каждого конкретного человека свой, кому-то применение вакцин во время бессимптомного течения заболевания может помочь, кому-то окажется бесполезным. На счет того, что это навредит, я думаю, что вряд ли", - сказал Рыжиков журналистам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В "Векторе" рассказали о вакцинации при бессимптомном течении COVID-19

12:14 27.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПрививочный кабинет в городской поликлинике № 2 в Волгограде
Прививочный кабинет в городской поликлинике № 2 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Применение вакцины от коронавируса при бессимптомном течении COVID кому-то может помочь, кому-то окажется бесполезным, но вряд ли навредит, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.
"Если течение инфекции бессимптомное, тем не менее оно есть, и мы в этот момент вводим вакцину, то ответ на антигены вакцины будет ослаблен в силу того, что иммунная система занята другими антигенами. С другой стороны может, и скорее всего это произойдет, что иммунный ответ будет усилен. Вот этот баланс для каждого конкретного человека свой, кому-то применение вакцин во время бессимптомного течения заболевания может помочь, кому-то окажется бесполезным. На счет того, что это навредит, я думаю, что вряд ли", - сказал Рыжиков журналистам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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