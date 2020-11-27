https://ria.ru/20201127/vaktsinatsiya-1586586401.html

В "Векторе" рассказали о вакцинации при бессимптомном течении COVID-19

В "Векторе" рассказали о вакцинации при бессимптомном течении COVID-19

Применение вакцины от коронавируса при бессимптомном течении COVID кому-то может помочь, кому-то окажется бесполезным, но вряд ли навредит, сообщил заведующий... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:14

2020-11-27T12:14

2020-11-27T12:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582702910_0:51:2593:1510_1400x0_80_0_0_bb67aa3da035393715d7005380ce7917.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Применение вакцины от коронавируса при бессимптомном течении COVID кому-то может помочь, кому-то окажется бесполезным, но вряд ли навредит, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков."Если течение инфекции бессимптомное, тем не менее оно есть, и мы в этот момент вводим вакцину, то ответ на антигены вакцины будет ослаблен в силу того, что иммунная система занята другими антигенами. С другой стороны может, и скорее всего это произойдет, что иммунный ответ будет усилен. Вот этот баланс для каждого конкретного человека свой, кому-то применение вакцин во время бессимптомного течения заболевания может помочь, кому-то окажется бесполезным. На счет того, что это навредит, я думаю, что вряд ли", - сказал Рыжиков журналистам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество