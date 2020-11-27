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"Вектор" назвал условия вакцинации "ЭпиВакКороной"
"Вектор" назвал условия вакцинации "ЭпиВакКороной"
В течение трех недель после введения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" следует избегать переохлаждения, перегрева и не употреблять алкоголь, сообщил... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:47
2020-11-27T13:09
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В течение трех недель после введения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" следует избегать переохлаждения, перегрева и не употреблять алкоголь, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.Медик подчеркнул, что особой подготовки перед вакцинацией не требуется, однако иммунной системе необходимо сфокусироваться на антигенах, которые содержит препарат. Поэтому нужно исключить "отвлекающие, более иммунодоминантные антигены в виде сопутствующих инфекций". Даже если заболевание (речь идет о COVID-19) будет протекать бессимптомно, ответ на вакцину окажется ослабленным, поскольку организм "занят" другими антигенами, добавил специалист.При этом вакцинация не противопоказана страдающим диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. "Но, опять же, в очередной раз обращаю внимание: необходимо дать организму возможность сосредоточиться на антигенах вакцины. Для этого надо быть относительно здоровым", — отметил Рыжиков.Иммунитет, формируемый после двукратной прививки, пожизненным не будет: по словам медика, частоту ревакцинации пока изучают, но, скорее всего, она потребуется через шесть-девять месяцев. В дальнейшем повторную иммунизацию надеются проводить раз в три года."После вакцинации до формирования защитного иммунитета пройдет месяц. За это время можно заразиться и получить положительный ПЦР-результат. Но и также вакцина не формирует стерилизующий иммунитет, и даже человек с хорошим уровнем иммунной реакции и с защитным уровнем иммунной реакции, тем не менее в результате контакта с зараженным имеет шанс получить этот вирус", — подытожил Рыжиков.Вакцину "ЭпиВакКорона", созданную для профилактики COVID-19 на основе пептидных антигенов в новосибирском "Векторе" при Роспотребнадзоре, зарегистрировали в середине октября. Пострегистрационные испытания продолжились в ноябре при участии 40 тысяч добровольцев, в том числе пожилых и страдающих хроническими заболеваниями. Вскоре в исследования планируют включить подростков. "ЭпиВакКорону" рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 дня, в дозе 0,5 миллилитра. Вакцинация для россиян будет бесплатной.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

"Вектор" назвал условия вакцинации "ЭпиВакКороной"

11:47 27.11.2020 (обновлено: 13:09 27.11.2020)
 
© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В течение трех недель после введения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" следует избегать переохлаждения, перегрева и не употреблять алкоголь, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.
Медик подчеркнул, что особой подготовки перед вакцинацией не требуется, однако иммунной системе необходимо сфокусироваться на антигенах, которые содержит препарат. Поэтому нужно исключить "отвлекающие, более иммунодоминантные антигены в виде сопутствующих инфекций". Даже если заболевание (речь идет о COVID-19) будет протекать бессимптомно, ответ на вакцину окажется ослабленным, поскольку организм "занят" другими антигенами, добавил специалист.

"С другой стороны, может, и, скорее всего, это произойдет, что иммунный ответ будет усилен. Вот этот баланс для каждого конкретного человека свой, кому-то применение вакцин во время бессимптомного течения заболевания может помочь, кому-то окажется бесполезным. Насчет того, что это навредит, я думаю, что вряд ли", — сказал он на пресс-конференции.

При этом вакцинация не противопоказана страдающим диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. "Но, опять же, в очередной раз обращаю внимание: необходимо дать организму возможность сосредоточиться на антигенах вакцины. Для этого надо быть относительно здоровым", — отметил Рыжиков.
Иммунитет, формируемый после двукратной прививки, пожизненным не будет: по словам медика, частоту ревакцинации пока изучают, но, скорее всего, она потребуется через шесть-девять месяцев. В дальнейшем повторную иммунизацию надеются проводить раз в три года.
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"После вакцинации до формирования защитного иммунитета пройдет месяц. За это время можно заразиться и получить положительный ПЦР-результат. Но и также вакцина не формирует стерилизующий иммунитет, и даже человек с хорошим уровнем иммунной реакции и с защитным уровнем иммунной реакции, тем не менее в результате контакта с зараженным имеет шанс получить этот вирус", — подытожил Рыжиков.
Вакцину "ЭпиВакКорона", созданную для профилактики COVID-19 на основе пептидных антигенов в новосибирском "Векторе" при Роспотребнадзоре, зарегистрировали в середине октября.
Пострегистрационные испытания продолжились в ноябре при участии 40 тысяч добровольцев, в том числе пожилых и страдающих хроническими заболеваниями. Вскоре в исследования планируют включить подростков.
"ЭпиВакКорону" рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 дня, в дозе 0,5 миллилитра. Вакцинация для россиян будет бесплатной.
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