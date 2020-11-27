https://ria.ru/20201127/vaktsinatsiya-1586580468.html

"Вектор" назвал условия вакцинации "ЭпиВакКороной"

"Вектор" назвал условия вакцинации "ЭпиВакКороной"

В течение трех недель после введения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" следует избегать переохлаждения, перегрева и не употреблять алкоголь, сообщил... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:47

2020-11-27T11:47

2020-11-27T13:09

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коронавирусы

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В течение трех недель после введения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" следует избегать переохлаждения, перегрева и не употреблять алкоголь, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.Медик подчеркнул, что особой подготовки перед вакцинацией не требуется, однако иммунной системе необходимо сфокусироваться на антигенах, которые содержит препарат. Поэтому нужно исключить "отвлекающие, более иммунодоминантные антигены в виде сопутствующих инфекций". Даже если заболевание (речь идет о COVID-19) будет протекать бессимптомно, ответ на вакцину окажется ослабленным, поскольку организм "занят" другими антигенами, добавил специалист.При этом вакцинация не противопоказана страдающим диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. "Но, опять же, в очередной раз обращаю внимание: необходимо дать организму возможность сосредоточиться на антигенах вакцины. Для этого надо быть относительно здоровым", — отметил Рыжиков.Иммунитет, формируемый после двукратной прививки, пожизненным не будет: по словам медика, частоту ревакцинации пока изучают, но, скорее всего, она потребуется через шесть-девять месяцев. В дальнейшем повторную иммунизацию надеются проводить раз в три года."После вакцинации до формирования защитного иммунитета пройдет месяц. За это время можно заразиться и получить положительный ПЦР-результат. Но и также вакцина не формирует стерилизующий иммунитет, и даже человек с хорошим уровнем иммунной реакции и с защитным уровнем иммунной реакции, тем не менее в результате контакта с зараженным имеет шанс получить этот вирус", — подытожил Рыжиков.Вакцину "ЭпиВакКорона", созданную для профилактики COVID-19 на основе пептидных антигенов в новосибирском "Векторе" при Роспотребнадзоре, зарегистрировали в середине октября. Пострегистрационные испытания продолжились в ноябре при участии 40 тысяч добровольцев, в том числе пожилых и страдающих хроническими заболеваниями. Вскоре в исследования планируют включить подростков. "ЭпиВакКорону" рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 дня, в дозе 0,5 миллилитра. Вакцинация для россиян будет бесплатной.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/vaktsiny-1586519851.html

https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585917753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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