https://ria.ru/20201127/vaktsinatsiya-1586577798.html

"Вектор" назвал сроки начала массовой вакцинации "ЭпиВакКороной"

"Вектор" назвал сроки начала массовой вакцинации "ЭпиВакКороной"

Вакцина "ЭпиВакКорона" появится в 2021 году во всех регионах России, ближайшая дата поступления в гражданский оборот - 10 декабря, сообщил заведующий отделом... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:36

2020-11-27T11:36

2020-11-27T11:59

вакцина "эпиваккорона"

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" появится в 2021 году во всех регионах России, ближайшая дата поступления в гражданский оборот - 10 декабря, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков."Я думаю, в 2021 году она появится практически во всех регионах России, так что можно ориентироваться на следующий год. Ближайшие даты поступления в гражданский оборот вакцины - 10 декабря, в дальнейшем массовая вакцинация начнется в 2021 году", - сказал Рыжиков на пресс-конференции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586541109.html

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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"