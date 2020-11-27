https://ria.ru/20201127/vaktsinatsiya-1586574193.html
В "Векторе" рассказали о вакцинации "ЭпиВакКороной"
В "Векторе" рассказали о вакцинации "ЭпиВакКороной"
Вакцинация "ЭпиВакКороной" будет сезонной, частота применения будет изучаться, иммунитет не будет пожизненным, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:20
2020-11-27T11:20
2020-11-27T11:31
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вакцинация "ЭпиВакКороной" будет сезонной, частота применения будет изучаться, иммунитет не будет пожизненным, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков."Вакцинация будет сезонной. Частоту применения вакцины, ревакцинацию мы пока будем изучать. Но как минимум после двукратной вакцинации необходима вакцинация через 6, возможно, 10 месяцев", - рассказал Рыжиков на пресс-конференции.В дальнейшем, по словам ученого, надеются проводить повторную вакцину раз в три года."Мы надеемся, что будет более стабильный иммунитет, но, естественно, не пожизненный. Это тоже преимущество вакцины в плане ее безопасности", - уточнил Рыжиков. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201126/vaktsinatsiya-1586429482.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество