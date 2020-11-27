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ВОЗ заинтересована во внесении "Спутника V" в список рекомендуемых вакцин
ВОЗ заинтересована во внесении "Спутника V" в список рекомендуемых вакцин
Всемирная организация здравоохранения сохраняет заинтересованность в проведении оценки российской вакцины "Спутник V" для внесения ее в список рекомендуемых... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T23:24
2020-11-27T23:24
2020-11-28T04:58
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
вакцины
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ЦЮРИХ, 27 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения сохраняет заинтересованность в проведении оценки российской вакцины "Спутник V" для внесения ее в список рекомендуемых вакцин для экстренного использования, заявила на брифинге в пятницу эксперт ВОЗ Марианджела Симао.При этом она подчеркнула, что экспертам ВОЗ будет необходимо изучить не только результаты клинических испытаний, но и, к примеру, практику производства вакцины. "Нам необходимо иметь всю информацию", - сказала представитель организации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, воз, в мире