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ВОЗ заинтересована во внесении "Спутника V" в список рекомендуемых вакцин
ВОЗ заинтересована во внесении "Спутника V" в список рекомендуемых вакцин
Всемирная организация здравоохранения сохраняет заинтересованность в проведении оценки российской вакцины "Спутник V" для внесения ее в список рекомендуемых... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T23:24
2020-11-28T04:58
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
вакцины
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воз
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ЦЮРИХ, 27 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения сохраняет заинтересованность в проведении оценки российской вакцины "Спутник V" для внесения ее в список рекомендуемых вакцин для экстренного использования, заявила на брифинге в пятницу эксперт ВОЗ Марианджела Симао.При этом она подчеркнула, что экспертам ВОЗ будет необходимо изучить не только результаты клинических испытаний, но и, к примеру, практику производства вакцины. "Нам необходимо иметь всю информацию", - сказала представитель организации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, воз, в мире

ВОЗ заинтересована во внесении "Спутника V" в список рекомендуемых вакцин

23:24 27.11.2020 (обновлено: 04:58 28.11.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото : РФПИ
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ЦЮРИХ, 27 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения сохраняет заинтересованность в проведении оценки российской вакцины "Спутник V" для внесения ее в список рекомендуемых вакцин для экстренного использования, заявила на брифинге в пятницу эксперт ВОЗ Марианджела Симао.
"В отношении российской вакцины, конечно, ВОЗ выражала заинтересованность в оценке для включения в список для экстренного использования… Эта заинтересованность сохраняется", - сказала Симао, отвечая на вопрос об эффективности российской вакцины.
При этом она подчеркнула, что экспертам ВОЗ будет необходимо изучить не только результаты клинических испытаний, но и, к примеру, практику производства вакцины. "Нам необходимо иметь всю информацию", - сказала представитель организации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыВОЗВ мире
 
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