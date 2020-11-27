https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586705943.html

ВОЗ заинтересована во внесении "Спутника V" в список рекомендуемых вакцин

ВОЗ заинтересована во внесении "Спутника V" в список рекомендуемых вакцин

Всемирная организация здравоохранения сохраняет заинтересованность в проведении оценки российской вакцины "Спутник V" для внесения ее в список рекомендуемых... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T23:24

2020-11-27T23:24

2020-11-28T04:58

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

вакцины

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ЦЮРИХ, 27 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения сохраняет заинтересованность в проведении оценки российской вакцины "Спутник V" для внесения ее в список рекомендуемых вакцин для экстренного использования, заявила на брифинге в пятницу эксперт ВОЗ Марианджела Симао.При этом она подчеркнула, что экспертам ВОЗ будет необходимо изучить не только результаты клинических испытаний, но и, к примеру, практику производства вакцины. "Нам необходимо иметь всю информацию", - сказала представитель организации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, воз, в мире