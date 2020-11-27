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Глава МИД Венгрии рассказал о планах наладить производство "Спутник V"
Глава МИД Венгрии рассказал о планах наладить производство "Спутник V"
Власти Венгрии были бы рады, если бы удалось наладить производство российской вакцины в стране, но на это уйдет до полутора лет, заявил в пятницу министр... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T21:26
2020-11-27T21:28
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
петер сийярто
михаил мурашко
венгрия
в мире
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Власти Венгрии были бы рады, если бы удалось наладить производство российской вакцины в стране, но на это уйдет до полутора лет, заявил в пятницу министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто."Конечно, было бы здорово, если бы часть производства могла бы развернуться в Венгрии, но я не могу сказать, произойдет ли это. Мы были бы рады, если бы это произошло. Но это технологический вопрос… Компании говорят, что для внедрения новых российских технологий для производства вакцины может потребоваться до полутора лет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, тема производства обсуждалась представителями местных фармкомпаний с находящимся в Венгрии с визитом министром здравоохранения России Михаилом Мурашко."Мы посмотрим, можно ли сократить это время. Если нужно так много времени, то, конечно, это неконкурентоспособно. И тогда нам придется сконцентрироваться только на закупках", - добавил министр.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, петер сийярто, михаил мурашко, венгрия, в мире

Глава МИД Венгрии рассказал о планах наладить производство "Спутник V"

21:26 27.11.2020 (обновлено: 21:28 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Власти Венгрии были бы рады, если бы удалось наладить производство российской вакцины в стране, но на это уйдет до полутора лет, заявил в пятницу министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.
"Конечно, было бы здорово, если бы часть производства могла бы развернуться в Венгрии, но я не могу сказать, произойдет ли это. Мы были бы рады, если бы это произошло. Но это технологический вопрос… Компании говорят, что для внедрения новых российских технологий для производства вакцины может потребоваться до полутора лет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, тема производства обсуждалась представителями местных фармкомпаний с находящимся в Венгрии с визитом министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.
"Мы посмотрим, можно ли сократить это время. Если нужно так много времени, то, конечно, это неконкурентоспособно. И тогда нам придется сконцентрироваться только на закупках", - добавил министр.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Петер СийяртоМихаил МурашкоВенгрияВ мире
 
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