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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586698896.html
Посол России рассказал о результатах испытаний "Спутник V" в Белоруссии
Посол России рассказал о результатах испытаний "Спутник V" в Белоруссии
Клинические испытания российской вакцины "Спутник V" от коронавируса в Белоруссии показали ее высокую эффективность - в районе 95%, заявил посол РФ в Минске... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T21:18
2020-11-27T21:18
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
дмитрий мезенцев
москва
южная корея
белоруссия
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Клинические испытания российской вакцины "Спутник V" от коронавируса в Белоруссии показали ее высокую эффективность - в районе 95%, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев."Хочу сказать, что те клинические испытания, в которых приняли участие 100 граждан Белоруссии, показали высокую эффективность российской вакцины, в районе 95%, это очень важный результат", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, сейчас Москва ожидает от белорусских партнеров проведение регистрации в соответствии с жесткой нормативной базой республиканского министерства здравоохранения и правительства, после чего можно будет говорить о направлении в Белоруссию значительной партии для вакцинации граждан."Эта работа идет совместно с проговором о совместном производстве вакцины", - добавил Мезенцев.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, дмитрий мезенцев, москва, южная корея, белоруссия, общество

Посол России рассказал о результатах испытаний "Спутник V" в Белоруссии

21:18 27.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Клинические испытания российской вакцины "Спутник V" от коронавируса в Белоруссии показали ее высокую эффективность - в районе 95%, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
"Хочу сказать, что те клинические испытания, в которых приняли участие 100 граждан Белоруссии, показали высокую эффективность российской вакцины, в районе 95%, это очень важный результат", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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Россия начала поставки вакцины "Спутник V" в Африку
По его словам, сейчас Москва ожидает от белорусских партнеров проведение регистрации в соответствии с жесткой нормативной базой республиканского министерства здравоохранения и правительства, после чего можно будет говорить о направлении в Белоруссию значительной партии для вакцинации граждан.
"Эта работа идет совместно с проговором о совместном производстве вакцины", - добавил Мезенцев.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийДмитрий МезенцевМоскваЮжная КореяБелоруссияОбщество
 
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