https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586698896.html

Посол России рассказал о результатах испытаний "Спутник V" в Белоруссии

Посол России рассказал о результатах испытаний "Спутник V" в Белоруссии

Клинические испытания российской вакцины "Спутник V" от коронавируса в Белоруссии показали ее высокую эффективность - в районе 95%, заявил посол РФ в Минске... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T21:18

2020-11-27T21:18

2020-11-27T21:18

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

дмитрий мезенцев

москва

южная корея

белоруссия

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Клинические испытания российской вакцины "Спутник V" от коронавируса в Белоруссии показали ее высокую эффективность - в районе 95%, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев."Хочу сказать, что те клинические испытания, в которых приняли участие 100 граждан Белоруссии, показали высокую эффективность российской вакцины, в районе 95%, это очень важный результат", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, сейчас Москва ожидает от белорусских партнеров проведение регистрации в соответствии с жесткой нормативной базой республиканского министерства здравоохранения и правительства, после чего можно будет говорить о направлении в Белоруссию значительной партии для вакцинации граждан."Эта работа идет совместно с проговором о совместном производстве вакцины", - добавил Мезенцев.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586635098.html

москва

южная корея

белоруссия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, дмитрий мезенцев, москва, южная корея, белоруссия, общество