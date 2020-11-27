Посол России рассказал о результатах испытаний "Спутник V" в Белоруссии
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Клинические испытания российской вакцины "Спутник V" от коронавируса в Белоруссии показали ее высокую эффективность - в районе 95%, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
"Хочу сказать, что те клинические испытания, в которых приняли участие 100 граждан Белоруссии, показали высокую эффективность российской вакцины, в районе 95%, это очень важный результат", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, сейчас Москва ожидает от белорусских партнеров проведение регистрации в соответствии с жесткой нормативной базой республиканского министерства здравоохранения и правительства, после чего можно будет говорить о направлении в Белоруссию значительной партии для вакцинации граждан.
"Эта работа идет совместно с проговором о совместном производстве вакцины", - добавил Мезенцев.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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