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Россия начала поставки вакцины "Спутник V" в Африку
Россия начала поставки вакцины "Спутник V" в Африку
Поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на африканский континент уже начались, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:40
2020-11-27T15:40
2020-11-27T16:16
российский фонд прямых инвестиций
михаил богданов
южная корея
венесуэла
белоруссия
коронавирус covid-19
россия
африка
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на африканский континент уже начались, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Пошли уже поставки, сейчас уже есть конкретные примеры", - сказал он, не уточнив, о каких странах идёт речь."Интерес огромный, просьб очень много, мы не хотели бы кого-то обижать. Нам бы хотелось, чтобы все те обращения, которые мы получили от наших африканских друзей, были удовлетворены", - отметил замглавы МИД РФ.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
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российский фонд прямых инвестиций, михаил богданов, южная корея, венесуэла, белоруссия, коронавирус covid-19, россия, африка, в мире
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на африканский континент уже начались, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
.
"Пошли уже поставки, сейчас уже есть конкретные примеры", - сказал он, не уточнив, о каких странах идёт речь.
"Интерес огромный, просьб очень много, мы не хотели бы кого-то обижать. Нам бы хотелось, чтобы все те обращения, которые мы получили от наших африканских друзей, были удовлетворены", - отметил замглавы МИД РФ.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии
, ОАЭ, Венесуэле
и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ
в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.