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Россия начала поставки вакцины "Спутник V" в Африку
Россия начала поставки вакцины "Спутник V" в Африку
Поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на африканский континент уже начались, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:40
2020-11-27T16:16
российский фонд прямых инвестиций
михаил богданов
южная корея
венесуэла
белоруссия
коронавирус covid-19
россия
африка
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на африканский континент уже начались, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Пошли уже поставки, сейчас уже есть конкретные примеры", - сказал он, не уточнив, о каких странах идёт речь."Интерес огромный, просьб очень много, мы не хотели бы кого-то обижать. Нам бы хотелось, чтобы все те обращения, которые мы получили от наших африканских друзей, были удовлетворены", - отметил замглавы МИД РФ.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
южная корея
венесуэла
белоруссия
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российский фонд прямых инвестиций, михаил богданов, южная корея, венесуэла, белоруссия, коронавирус covid-19, россия, африка, в мире

Россия начала поставки вакцины "Спутник V" в Африку

15:40 27.11.2020 (обновлено: 16:16 27.11.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на африканский континент уже начались, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Пошли уже поставки, сейчас уже есть конкретные примеры", - сказал он, не уточнив, о каких странах идёт речь.
"Интерес огромный, просьб очень много, мы не хотели бы кого-то обижать. Нам бы хотелось, чтобы все те обращения, которые мы получили от наших африканских друзей, были удовлетворены", - отметил замглавы МИД РФ.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Российский фонд прямых инвестицийМихаил БогдановЮжная КореяВенесуэлаБелоруссияКоронавирус COVID-19РоссияАфрикаВ мире
 
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