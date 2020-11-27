https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586635098.html

Россия начала поставки вакцины "Спутник V" в Африку

Россия начала поставки вакцины "Спутник V" в Африку

Поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на африканский континент уже начались, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T15:40

2020-11-27T15:40

2020-11-27T16:16

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михаил богданов

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коронавирус covid-19

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африка

в мире

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на африканский континент уже начались, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Пошли уже поставки, сейчас уже есть конкретные примеры", - сказал он, не уточнив, о каких странах идёт речь."Интерес огромный, просьб очень много, мы не хотели бы кого-то обижать. Нам бы хотелось, чтобы все те обращения, которые мы получили от наших африканских друзей, были удовлетворены", - отметил замглавы МИД РФ.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

южная корея

венесуэла

белоруссия

россия

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский фонд прямых инвестиций, михаил богданов, южная корея, венесуэла, белоруссия, коронавирус covid-19, россия, африка, в мире