https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586603359.html
РФПИ обсудил с делегацией из Франции производство вакцины от COVID-19
РФПИ обсудил с делегацией из Франции производство вакцины от COVID-19
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсудил с делегацией из Франции сотрудничество в области производства вакцины и массовой вакцинации от коронавируса,... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T13:24
2020-11-27T13:24
2020-11-27T13:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
франция
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсудил с делегацией из Франции сотрудничество в области производства вакцины и массовой вакцинации от коронавируса, говорится в Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V"."Глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры с научным комитетом Франции по вакцинам от COVID, который возглавила директор по исследованиям Медицинского научно-исследовательского института (Inserm) Мари-Поль Киени", - говорится в сообщении.Отмечается, что производство вакцины и массовая вакцинация были в центре переговоров между делегациями. "России и Европе необходимо работать вместе против коронавируса", - подчеркивается в сообщении.Ранее Дмитриев сообщил, что фонд подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в европейский регулятор и не исключает ее производства в Германии. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в четверг подтвердило РИА Новости контакты с разработчиком российской вакцины от коронавируса "Спутник V", отметив при этом, что сроки одобрения таких препаратов труднопредсказуемы.В ноябре Минпромторг РФ по итогам переговоров министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто заявил, что Россия обсуждает производство в Венгрии российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, в этой стране готовится производственная площадка.Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
2020-11-27T13:24
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), франция, общество
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
) обсудил с делегацией из Франции
сотрудничество в области производства вакцины и массовой вакцинации от коронавируса, говорится в Twitter-аккаунте
вакцины "Спутник V".
"Глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры с научным комитетом Франции по вакцинам от COVID, который возглавила директор по исследованиям Медицинского научно-исследовательского института (Inserm) Мари-Поль Киени", - говорится в сообщении.
Отмечается, что производство вакцины и массовая вакцинация были в центре переговоров между делегациями. "России и Европе необходимо работать вместе против коронавируса", - подчеркивается в сообщении.
Ранее Дмитриев
сообщил, что фонд подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в европейский регулятор и не исключает ее производства в Германии. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в четверг подтвердило РИА Новости контакты с разработчиком российской вакцины от коронавируса "Спутник V", отметив при этом, что сроки одобрения таких препаратов труднопредсказуемы.
В ноябре Минпромторг РФ по итогам переговоров министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто заявил, что Россия обсуждает производство в Венгрии российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, в этой стране готовится производственная площадка.
Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.