https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586593659.html
Массовая вакцинация россиян "ЭпиВакКороной" начнется в 2021 году
Массовая вакцинация россиян "ЭпиВакКороной" начнется в 2021 году
Центр "Вектор" сможет выпускать до 5 миллионов доз вакцины от коронавируса в год, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:36
2020-11-27T12:36
2020-11-27T13:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576934337_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c81746ac9ce7911df394b40e6ab19c66.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Центр "Вектор" сможет выпускать до 5 миллионов доз вакцины от коронавируса в год, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков."Производство такой вакцины сейчас идет на "Векторе", с каждой неделей увеличивается, поскольку мы и масштабируем, и оптимизируем. <...> До пяти миллионов доз в год мы можем на существующем оборудовании выпустить, это мои оценки", - рассказал Рыжиков на пресс-конференции.Эксперт также допустил дальнейшее увеличение количества доз, однако лишь при участии крупного предприятия.По слвоам представителя "Вектора", массовая вакцинация россиян запланирована на 2021 год.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586589627.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576934337_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_fba48874470bb09a8b81380365dc56db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество