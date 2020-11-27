https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586593659.html

Массовая вакцинация россиян "ЭпиВакКороной" начнется в 2021 году

Массовая вакцинация россиян "ЭпиВакКороной" начнется в 2021 году

Центр "Вектор" сможет выпускать до 5 миллионов доз вакцины от коронавируса в год, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:36

2020-11-27T12:36

2020-11-27T13:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Центр "Вектор" сможет выпускать до 5 миллионов доз вакцины от коронавируса в год, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков."Производство такой вакцины сейчас идет на "Векторе", с каждой неделей увеличивается, поскольку мы и масштабируем, и оптимизируем. <...> До пяти миллионов доз в год мы можем на существующем оборудовании выпустить, это мои оценки", - рассказал Рыжиков на пресс-конференции.Эксперт также допустил дальнейшее увеличение количества доз, однако лишь при участии крупного предприятия.По слвоам представителя "Вектора", массовая вакцинация россиян запланирована на 2021 год.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586589627.html

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