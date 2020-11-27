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В "Векторе" рассказали, что делать после контакта с больным COVID-19
В "Векторе" рассказали, что делать после контакта с больным COVID-19
Сразу после контакта с зараженным коронавирусом нужно сдать ПЦР-тест, через две недели - тест на антитела, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:07
2020-11-27T12:07
2020-11-27T12:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Сразу после контакта с зараженным коронавирусом нужно сдать ПЦР-тест, через две недели - тест на антитела, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.Он отметил, что наблюдение за состоянием здоровья после контакта с больным коронавирусом должно проводиться как минимум неделю, сделать один тест, а через пять дней второй, чтобы успокоить себя."Сразу после контакта - это ПЦР, через две-три недели - это (тест на) антитела", - заявил он в ходе пресс-конференции.Рыжиков добавил, что защита организма от коронавируса не всегда коррелирует с уровнем антител, который измеряется с помощью иммунно-ферментной системы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586586189.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество