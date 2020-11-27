https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586578330.html
"Вектор" назвал условие применения "ЭпиВакКороны"
"Вектор" назвал условие применения "ЭпиВакКороны"
При применении вакцины "ЭпиВакКорона" необходимо, чтобы человек был относительно здоровым, диабет или сердечно-сосудистые заболевания не являются... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:39
2020-11-27T11:39
2020-11-27T12:26
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576934340_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d1ccf8f1f474aa9172f721832187b946.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. При применении вакцины "ЭпиВакКорона" необходимо, чтобы человек был относительно здоровым, диабет или сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков."Ни диабет, ни сердечно-сосудистые заболевания, так сказать, вне выраженных проявлений, они не являются противопоказанием. Но опять же в очередной раз обращаю внимание: необходимо дать организму возможность сосредоточиться на антигенах вакцины. Для этого надо быть относительно здоровым", - рассказал Рыжиков на пресс-конференции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576934340_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_e3d6defd101388ae3a0cd94b9ef2ad38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество