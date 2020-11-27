https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586564392.html
Вакцинировать сотрудников от коронавируса готова каждая пятая компания
Вакцинировать сотрудников от коронавируса готова каждая пятая компания
Практически каждая пятая (19%) компания в России готова организовать вакцинацию сотрудников от коронавируса, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:32
2020-11-27T10:32
2020-11-27T10:32
здоровье - общество
татьяна голикова
superjob
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586430767_0:118:3072:1846_1400x0_80_0_0_581fe43b4aff38fb815e7537eab2446b.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Практически каждая пятая (19%) компания в России готова организовать вакцинацию сотрудников от коронавируса, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.Исследование основано на данных опроса тысячи менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала из 148 населенных пунктов всех округов России. Опрос проводился с 18 по 26 ноября 2020 года. Статистическая погрешность не указана."Этой осенью 37% российских компаний организовали вакцинацию сотрудников от гриппа. Вакцинацию сотрудников от коронавируса, как только прививка поступит в гражданский оборот, пока планирует вдвое меньшее число работодателей (19%): "Предложим, а дальше по их желанию"", - говорится в исследовании. При этом 4 из 10 работодателей не будут организовывать вакцинацию сотрудников от COVID-19. В 41% предприятий и организаций решение еще не принято.Компании, которые прививают сотрудников от гриппа, чаще говорили о готовности организовать вакцинацию и от COVID-19: 39% против 7% среди компаний и организаций, где вакцинация от гриппа этой осенью не проводилась. "Среди компаний, которые настроены организовать для персонала вакцинацию от коронавирусной инфекции, — больницы и поликлиники, ритейл, производственные предприятия, финансовые организации и компании сферы услуг", - отметили аналитики.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, сообщал президент страны Владимир Путин.Как заявляла вице-премьер РФ Татьяна Голикова, массовая вакцинация населения России от коронавируса планируется с 2021 года, она будет добровольной.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586542509.html
https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586503682.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586430767_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_d8285f9a87d1a0f712fc3a431bcf880c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, татьяна голикова, superjob, владимир путин, общество
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Практически каждая пятая (19%) компания в России готова организовать вакцинацию сотрудников от коронавируса, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob
.
Исследование основано на данных опроса тысячи менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала из 148 населенных пунктов всех округов России. Опрос проводился с 18 по 26 ноября 2020 года. Статистическая погрешность не указана.
"Этой осенью 37% российских компаний организовали вакцинацию сотрудников от гриппа. Вакцинацию сотрудников от коронавируса, как только прививка поступит в гражданский оборот, пока планирует вдвое меньшее число работодателей (19%): "Предложим, а дальше по их желанию"", - говорится в исследовании. При этом 4 из 10 работодателей не будут организовывать вакцинацию сотрудников от COVID-19. В 41% предприятий и организаций решение еще не принято.
Компании, которые прививают сотрудников от гриппа, чаще говорили о готовности организовать вакцинацию и от COVID-19: 39% против 7% среди компаний и организаций, где вакцинация от гриппа этой осенью не проводилась. "Среди компаний, которые настроены организовать для персонала вакцинацию от коронавирусной инфекции, — больницы и поликлиники, ритейл, производственные предприятия, финансовые организации и компании сферы услуг", - отметили аналитики.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, сообщал президент страны Владимир Путин
.
Как заявляла вице-премьер РФ Татьяна Голикова
, массовая вакцинация населения России от коронавируса планируется с 2021 года, она будет добровольной.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф