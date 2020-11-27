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Вакцинировать сотрудников от коронавируса готова каждая пятая компания
Вакцинировать сотрудников от коронавируса готова каждая пятая компания
Практически каждая пятая (19%) компания в России готова организовать вакцинацию сотрудников от коронавируса, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:32
2020-11-27T10:32
здоровье - общество
татьяна голикова
superjob
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Практически каждая пятая (19%) компания в России готова организовать вакцинацию сотрудников от коронавируса, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.Исследование основано на данных опроса тысячи менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала из 148 населенных пунктов всех округов России. Опрос проводился с 18 по 26 ноября 2020 года. Статистическая погрешность не указана."Этой осенью 37% российских компаний организовали вакцинацию сотрудников от гриппа. Вакцинацию сотрудников от коронавируса, как только прививка поступит в гражданский оборот, пока планирует вдвое меньшее число работодателей (19%): "Предложим, а дальше по их желанию"", - говорится в исследовании. При этом 4 из 10 работодателей не будут организовывать вакцинацию сотрудников от COVID-19. В 41% предприятий и организаций решение еще не принято.Компании, которые прививают сотрудников от гриппа, чаще говорили о готовности организовать вакцинацию и от COVID-19: 39% против 7% среди компаний и организаций, где вакцинация от гриппа этой осенью не проводилась. "Среди компаний, которые настроены организовать для персонала вакцинацию от коронавирусной инфекции, — больницы и поликлиники, ритейл, производственные предприятия, финансовые организации и компании сферы услуг", - отметили аналитики.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, сообщал президент страны Владимир Путин.Как заявляла вице-премьер РФ Татьяна Голикова, массовая вакцинация населения России от коронавируса планируется с 2021 года, она будет добровольной.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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60
здоровье - общество, татьяна голикова, superjob, владимир путин, общество

Вакцинировать сотрудников от коронавируса готова каждая пятая компания

10:32 27.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра в процедурном кабинете городской поликлиники №7 в Симферополе
Медсестра в процедурном кабинете городской поликлиники №7 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Практически каждая пятая (19%) компания в России готова организовать вакцинацию сотрудников от коронавируса, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.
Исследование основано на данных опроса тысячи менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала из 148 населенных пунктов всех округов России. Опрос проводился с 18 по 26 ноября 2020 года. Статистическая погрешность не указана.
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Вчера, 03:38Распространение нового коронавируса
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"Этой осенью 37% российских компаний организовали вакцинацию сотрудников от гриппа. Вакцинацию сотрудников от коронавируса, как только прививка поступит в гражданский оборот, пока планирует вдвое меньшее число работодателей (19%): "Предложим, а дальше по их желанию"", - говорится в исследовании. При этом 4 из 10 работодателей не будут организовывать вакцинацию сотрудников от COVID-19. В 41% предприятий и организаций решение еще не принято.
Компании, которые прививают сотрудников от гриппа, чаще говорили о готовности организовать вакцинацию и от COVID-19: 39% против 7% среди компаний и организаций, где вакцинация от гриппа этой осенью не проводилась. "Среди компаний, которые настроены организовать для персонала вакцинацию от коронавирусной инфекции, — больницы и поликлиники, ритейл, производственные предприятия, финансовые организации и компании сферы услуг", - отметили аналитики.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, сообщал президент страны Владимир Путин.
Как заявляла вице-премьер РФ Татьяна Голикова, массовая вакцинация населения России от коронавируса планируется с 2021 года, она будет добровольной.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваSuperjobВладимир ПутинОбщество
 
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