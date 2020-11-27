Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586539473.html
Трамп рассказал, когда в США поставят вакцину от COVID-19
Трамп рассказал, когда в США поставят вакцину от COVID-19
Президент США Дональд Трамп заявил, что поставка вакцины от коронавируса в США, вероятно, начнется на следующей неделе, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T01:50
2020-11-27T01:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585184463_0:417:2899:2048_1400x0_80_0_0_451dfa06b198472379bab671d53a7e42.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поставка вакцины от коронавируса в США, вероятно, начнется на следующей неделе, передает агентство Рейтер.Трамп сделал это заявление, общаясь по видеосвязи с американским воинским контингентом за рубежом. Это мероприятие было приурочено ко Дню благодарения, который в четверг отмечается в США.Президент отметил, что первыми вакцину получат люди, находящиеся на передней линии борьбы с COVID-19, медицинские работники и граждане преклонного возраста.Он не сказал, поставки какой именно вакцины начнутся в США первыми. На прошлой неделе компании Pfizer и BioNtech объявили о вакцине с эффективностью в 95%, похожие результаты показали компании Moderna и AstraZeneca.Ранее глава Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что вакцина станет доступна в США "к концу второй недели декабря". Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585184463_106:0:2837:2048_1400x0_80_0_0_9ffb2cadea2621b7af0e9ae15099e110.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трамп рассказал, когда в США поставят вакцину от COVID-19

01:50 27.11.2020
 
© REUTERS / Carlos Barria/File PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поставка вакцины от коронавируса в США, вероятно, начнется на следующей неделе, передает агентство Рейтер.
Трамп сделал это заявление, общаясь по видеосвязи с американским воинским контингентом за рубежом. Это мероприятие было приурочено ко Дню благодарения, который в четверг отмечается в США.
Президент отметил, что первыми вакцину получат люди, находящиеся на передней линии борьбы с COVID-19, медицинские работники и граждане преклонного возраста.
Он не сказал, поставки какой именно вакцины начнутся в США первыми. На прошлой неделе компании Pfizer и BioNtech объявили о вакцине с эффективностью в 95%, похожие результаты показали компании Moderna и AstraZeneca.
Ранее глава Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что вакцина станет доступна в США "к концу второй недели декабря".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:27В Красноярске в подвале дома нашли замурованное в бетон тело человека
09:21Во Владивосток доставят дорожную технику на 200 миллионов рублей
09:18При столкновении "Газели" и "Камаза" на Кубани погибли пять человек
09:13Экипировка "Сотник" может получить искусственный интеллект
09:08В Норвегии удивились "экологическому подарку" от России
09:07В Москве 6484 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:05В Индии произведут более ста миллионов доз вакцины "Спутник V"
09:03Задержанный экс-замглавы ФСИН Максименко не признает вину
09:02При стрельбе в Неваде погиб человек
09:00Ученые научились бороться с вредными грибками, не подавляя полезные
08:47Введенные в школах из-за COVID-19 ограничения хотят продлить до 2022 года
08:45Мощнейшая пушка "Малка" получит боеприпасы нового поколения
08:43В Приморье из-за циклона оборвались более 100 километров электропроводов
08:39В Красноярске объявили режим "черного неба"
08:37Обстановка в Приморье начинает стабилизироваться, заявил губернатор
08:31Названа главная проблема при очистке льда с моста на остров Русский
08:30Эксперты рассказали о подорожании гречки и сахара в несетевой рознице
08:21Власти попросили выделить 640 миллионов рублей Приморью после циклона
08:17Чекунков обсудит с главой Минэнерго усиление надежности сетей Приморья
08:16СМИ: эксперты в США посоветовали Deutsche Bank не вести бизнес в России
Лента новостейМолния