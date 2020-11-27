https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586539473.html

Трамп рассказал, когда в США поставят вакцину от COVID-19

Трамп рассказал, когда в США поставят вакцину от COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что поставка вакцины от коронавируса в США, вероятно, начнется на следующей неделе, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T01:50

2020-11-27T01:50

2020-11-27T01:50

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поставка вакцины от коронавируса в США, вероятно, начнется на следующей неделе, передает агентство Рейтер.Трамп сделал это заявление, общаясь по видеосвязи с американским воинским контингентом за рубежом. Это мероприятие было приурочено ко Дню благодарения, который в четверг отмечается в США.Президент отметил, что первыми вакцину получат люди, находящиеся на передней линии борьбы с COVID-19, медицинские работники и граждане преклонного возраста.Он не сказал, поставки какой именно вакцины начнутся в США первыми. На прошлой неделе компании Pfizer и BioNtech объявили о вакцине с эффективностью в 95%, похожие результаты показали компании Moderna и AstraZeneca.Ранее глава Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что вакцина станет доступна в США "к концу второй недели декабря". Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2020

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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире