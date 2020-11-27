https://ria.ru/20201127/udmurtiya-1586633375.html

Удмуртия планирует увеличить экспорт во Вьетнам

Удмуртия планирует увеличить экспорт во Вьетнам

Глава Удмуртии Александр Бречалов презентовал инвестиционные, экспортные и аграрные возможности республики бизнесу и органам власти Вьетнама в рамках... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T15:33

2020-11-27T15:33

2020-11-27T15:33

удмуртская республика

александр бречалов

вьетнам

италия

сша

экономика

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УФА, 27 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов презентовал инвестиционные, экспортные и аграрные возможности республики бизнесу и органам власти Вьетнама в рамках международного онлайн-марафона "Удмуртия Calling" и заявил, что регион намерен расширить объем поставок и линейку продукции в эту страну.В пресс-службе главы региона сообщают, что во вступительном слове Бречалов отметил, что предприниматели республики очень заинтересованы в сотрудничестве с Вьетнамом. Кроме того, совместная работа открывает дополнительные возможности для выхода на стремительно развивающийся рынок Юго-Восточной Азии."Очень важная составляющая нашего стратегического партнерства — соглашение о свободной торговле между Россией и Вьетнамом, в рамках которого, напомню, наши компании не платят таможенные пошлины, налоги и сборы. Благодаря этой возможности российско-вьетнамский товарооборот к 2018 году вырос почти в 2 раза и составил 6,1 миллиарда долларов США. Что касается Удмуртии, то экспорт из региона во Вьетнам пока незначителен в объемном выражении и по большей части представлен продукцией металлобработки и деревообработки. Но 2020 году мы уже начали расширять товарную структуру. Концерн "Калашников" поставляет во Вьетнам станки, а концерн "Аксион" — дефибрилляторы. Мы планируем и в дальнейшем расширять объемы поставок и линейку продукции", — сказал глава региона.Руководитель республики представил Вьетнаму перспективные направления для инвестирования, готовые площадки для размещения новых производств, территории опережающего социально-экономического развития. Он подчеркнул, что инвесторы и их проекты получают помощь по ключевым направлениям в формате сопровождения "под ключ"."Важнейшую отрасль для инвестирования в регион — АПК презентовала партнерам из Вьетнама заместитель министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова. Она отметила, что для инвесторов в Удмуртии есть все условия для комфортной работы. Это участки, которые учитывают все особенности инженерной инфраструктуры и предоставляются без торгов. Компенсация прямых понесенных затрат до 50%, компенсация ставок по кредитам и кредиты под 0%, инвестиционный налоговый вычет. Эти меры позволяют значительно снизить сроки окупаемости практически любого проекта", - говорится в сообщении пресс-службы.Бизнес Удмуртии на марафоне был представлен компаниями-производителями оборудования для возобновляемых источников энергии НТЦ "Новая энергетика", сушеных продуктов из мяса, птицы, жиров "Новитэк ПРО", беспилотных летательных аппаратов ГК "Беспилотные системы", клининга и автохимии "Ижсинтез-Химпром", медицинской техники и оборудования концерна "Аксион".Первый инвестиционный онлайн-марафон "Удмуртия Calling" прошел в июне 2020 года. Тогда свои проекты презентовали IT-компании, представители сельского хозяйства, промышленности и франчайзинга. А 26 августа марафон вышел на международный уровень — оценить инвестпотенциал республики смогли представители бизнеса Германии, 30 октября — Италии. До конца года запланировано проведение "Удмуртия Calling" с США.

https://ria.ru/20201127/udmurtiya-1586622137.html

https://ria.ru/20201125/shkola-1586259274.html

https://ria.ru/20201105/udmurtiya-1583158937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бречалов, вьетнам, италия, сша, экономика