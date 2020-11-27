https://ria.ru/20201127/ubiystvo-1586672646.html

Жителя Ингушетии застрелили в его автомобиле

Жителя Ингушетии застрелили в его автомобиле

Неизвестные в Назрановском районе Ингушетии обстреляли автомобиль местного жителя, в результате мужчина погиб, нападавших ищут, сообщает региональное МВД. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T18:28

2020-11-27T18:28

2020-11-27T18:28

республика ингушетия

назрановский район

происшествия

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НАЛЬЧИК, 27 ноя – РИА Новости. Неизвестные в Назрановском районе Ингушетии обстреляли автомобиль местного жителя, в результате мужчина погиб, нападавших ищут, сообщает региональное МВД."В пятницу в полицию поступило сообщение о конфликте на улице в селе Экажево. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что неизвестные открыли огонь по мужчине 1982 года рождения, находившемуся в автомобиле "Лада Гранта", после чего скрылись", - говорится в сообщении.В МВД уточнили, что от полученных ранений мужчина скончался."В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемых", - отмечает министерство.

https://ria.ru/20201127/strelba-1586538964.html

республика ингушетия

назрановский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика ингушетия, назрановский район, происшествия