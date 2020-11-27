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Жителя Ингушетии застрелили в его автомобиле
Жителя Ингушетии застрелили в его автомобиле
Неизвестные в Назрановском районе Ингушетии обстреляли автомобиль местного жителя, в результате мужчина погиб, нападавших ищут, сообщает региональное МВД. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T18:28
2020-11-27T18:28
республика ингушетия
назрановский район
происшествия
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НАЛЬЧИК, 27 ноя – РИА Новости. Неизвестные в Назрановском районе Ингушетии обстреляли автомобиль местного жителя, в результате мужчина погиб, нападавших ищут, сообщает региональное МВД."В пятницу в полицию поступило сообщение о конфликте на улице в селе Экажево. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что неизвестные открыли огонь по мужчине 1982 года рождения, находившемуся в автомобиле "Лада Гранта", после чего скрылись", - говорится в сообщении.В МВД уточнили, что от полученных ранений мужчина скончался."В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемых", - отмечает министерство.
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республика ингушетия, назрановский район, происшествия

Жителя Ингушетии застрелили в его автомобиле

18:28 27.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НАЛЬЧИК, 27 ноя – РИА Новости. Неизвестные в Назрановском районе Ингушетии обстреляли автомобиль местного жителя, в результате мужчина погиб, нападавших ищут, сообщает региональное МВД.
"В пятницу в полицию поступило сообщение о конфликте на улице в селе Экажево. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что неизвестные открыли огонь по мужчине 1982 года рождения, находившемуся в автомобиле "Лада Гранта", после чего скрылись", - говорится в сообщении.
В МВД уточнили, что от полученных ранений мужчина скончался.
"В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемых", - отмечает министерство.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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Республика ИнгушетияНазрановский районПроисшествия
 
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