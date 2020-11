"Войну с Россией не выиграть". Британцы оценили запуск ракет "Циркон"

https://ria.ru/20201127/tsirkon-1586653552.html

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Читатели Daily Mail прокомментировали видео с испытаний российской гиперзвуковой ракеты "Циркон". Запуск провели с головного фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Ракета вылетела с корабля в Белом море и, преодолев 450 километров, поразила мишень в Баренцевом. Скорость полета "Циркона" превысила восемь Махов — около 9,5 тысячи километров в час. Разработчики рассчитывают выйти на скорость более 10,7 тысячи километров в час.Как пишет автор статьи британского таблоида, "Циркон" якобы могут применить против городов США в случае ядерной войны. Ссылаясь на американских военных, он также утверждает, будто бы эти ракеты способны уничтожить космические спутники на околоземной орбите. "Смешно. Старая добрая газета Daily Mail. Бастион правды", — иронизирует Constantine Paynes. Пользователь подчеркнул, что "Циркон" создан не для уничтожения спутников, а запуск провели в ответ на испытания американских ракет в Черном море, недалеко от Крыма."Интересно, как звучал бы заголовок статьи, если бы Россия запустила парочку баллистических ракет в море у берегов Кента", — поинтересовался он.Комментатор усомнился в том, что авторов Daily Mail вообще можно назвать журналистами. "Зачем позволять фактам вставать на пути журналистики сенсаций?" — спросил он."Ракета, запущенная с корабля, это всего лишь ответ в духе me too на то, что Соединенные Штаты сделали примерно десять дней назад", — согласился с ним Lapps.Res99er обратил внимание на то, что Россия тратит на военные нужды гораздо меньшие суммы, чем США."И давайте не будем забывать, что лишь одна страна действительно применила ядерное оружие против мирного населения другой страны. И это была не Россия", — продолжил пользователь."Остается только надеяться, что угроза взаимного гарантированного уничтожения в результате ядерной войны удержит мировые сверхдержавы от того, чтобы ее начать", — прокомментировал публикацию пользователь EJF1986."Проблема заключается в том, что Байден считает, будто войну с Россией можно выиграть", — ответил ему Liber Excogitatoris.Он добавил, что "не слишком интеллектуально одаренный" Байден не понимает суть принципа взаимного гарантированного уничтожения, а мыслит категориями "победа или поражение" и прислушивается к представителям американского ВПК."Если когда-нибудь и начнется горячая война, то она начнется в следующие четыре года", — спрогнозировал комментатор.Thought process назвал большие военные расходы мировых держав позором и призвал тратиться на решение глобальных вопросов."Мы смогли бы справиться с некоторыми мировыми проблемами и устранить потребность ввязываться в войны", — пишет он."Почему люди не могут работать друг с другом ради всеобщего блага?" — спросил Barry AtricSurgery."Нет, я бы сказал, это крайне маловероятно. Люди — это корыстолюбивые, зацикленные на себе мастера самооправдания", — ответил ему ShuvUrWokeness.Lazyporchmunkeys назвал испытания оружия увлекательными."Это заставит Соединенные Штаты разрабатывать и демонстрировать свое собственное оружие — аналогичное или еще более совершенное. Холодная война вернулась", — написал он.Tony назвал человечество "забавной расой"."Столкнувшись с пандемией, убивающей миллионы людей, некоторые из нас все равно пытаются найти нечто еще более зловещее", — добавил пользователь."Мы убивали друг друга с тех пор, как взяли в руки палки и камни. Что заставляет вас думать, что это когда-нибудь прекратится?" — поинтересовался No 7 Portmeirion.По его словам, все, что можно сделать, — противопоставить агрессии другую агрессию, чтобы предотвратить обострение.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

