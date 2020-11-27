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Тейлор Свифт раскрыла псевдоним соавтора своих песен
Тейлор Свифт раскрыла псевдоним соавтора своих песен
Тейлор Свифт представила на Disney+ новый концертный фильм "Folklore: The Long Pond Studio Sessions", в котором подтвердила, что одним из соавторов песен... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T00:26
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культура
музыка
новости культуры
тейлор свифт (певица)
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Тейлор Свифт представила на Disney+ новый концертный фильм "Folklore: The Long Pond Studio Sessions", в котором подтвердила, что одним из соавторов песен альбома "Folklore" был ее бойфренд.Когда "Folklore" только появился (в июле), поклонники сразу заметили незнакомое имя в подписях к трекам "Betty" и "Exile", тем более, что нигде в Сети не было никакой информации о Уильяме Бауэри. Фанаты певицы заподозрили, что речь может идти о ее молодом человеке, британском актере Джо Элвине.В новом концертном фильме, в котором Свифт впервые исполнила вживую песни из "Folklore", она подтвердила эту информацию: "О Уильяме Бауэри и его личности ходило много слухов. На самом деле его не существует. Уильям Бауэри – это Джо". Она также рассказала, что первой песней, которую они сочинили вместе на карантине, была "Betty". Что касается трека "Exile", номинированного на "Грэмми", то для него Элвин написал всю партию фортепиано и первый куплет.Вместе с концертным фильмом Свифт также представила двойной альбом "Folklore: The Long Pond Studio Sessions" в составе 34 треков. В первую часть вошли 16 композиций из оригинального альбома и бонусная "The Lakes", а во вторую – концертные версии тех же песен, записанные во время съемок ленты.
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музыка, новости культуры, тейлор свифт (певица)

Тейлор Свифт раскрыла псевдоним соавтора своих песен

00:26 27.11.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Тейлор Свифт представила на Disney+ новый концертный фильм "Folklore: The Long Pond Studio Sessions", в котором подтвердила, что одним из соавторов песен альбома "Folklore" был ее бойфренд.
Когда "Folklore" только появился (в июле), поклонники сразу заметили незнакомое имя в подписях к трекам "Betty" и "Exile", тем более, что нигде в Сети не было никакой информации о Уильяме Бауэри.
Фанаты певицы заподозрили, что речь может идти о ее молодом человеке, британском актере Джо Элвине.
В новом концертном фильме, в котором Свифт впервые исполнила вживую песни из "Folklore", она подтвердила эту информацию: "О Уильяме Бауэри и его личности ходило много слухов. На самом деле его не существует. Уильям Бауэри – это Джо".
Она также рассказала, что первой песней, которую они сочинили вместе на карантине, была "Betty". Что касается трека "Exile", номинированного на "Грэмми", то для него Элвин написал всю партию фортепиано и первый куплет.
Вместе с концертным фильмом Свифт также представила двойной альбом "Folklore: The Long Pond Studio Sessions" в составе 34 треков. В первую часть вошли 16 композиций из оригинального альбома и бонусная "The Lakes", а во вторую – концертные версии тех же песен, записанные во время съемок ленты.
Пианист Даниил Трифонов и дирижер Максим Емельянычев - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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