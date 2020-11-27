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Онлайн-брифинг главы Комитета СФ по социальной политике Инны Святенко
Онлайн-брифинг главы Комитета СФ по социальной политике Инны Святенко
1 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Инны СВЯТЕНКО по вопросам трудовых отношений в период пандемии.
2020-11-27T15:41
2020-11-27T15:41
2020-11-27T15:41
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Задать вопрос2 декабря на пленарном заседании Совет Федерации планирует рассмотреть проект закона о регулировании удаленной работы.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анонсы
Онлайн-брифинг главы Комитета СФ по социальной политике Инны Святенко
1 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Инны СВЯТЕНКО по вопросам трудовых отношений в период пандемии.