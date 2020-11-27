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Онлайн-брифинг главы Комитета СФ по социальной политике Инны Святенко

Онлайн-брифинг главы Комитета СФ по социальной политике Инны Святенко

1 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Инны СВЯТЕНКО по вопросам трудовых отношений в период пандемии.

2020-11-27T15:41

2020-11-27T15:41

2020-11-27T15:41

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Задать вопрос2 декабря на пленарном заседании Совет Федерации планирует рассмотреть проект закона о регулировании удаленной работы.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы