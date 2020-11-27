https://ria.ru/20201127/strelba-1586538964.html

СК возбудил дело после того, как мужчина застрелил бывшую жену

СК возбудил дело после того, как мужчина застрелил бывшую жену

Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве после того, как в Калининграде мужчина застрелил свою бывшую жену, а после покончил с собой, сообщила... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T01:18

2020-11-27T01:18

2020-11-27T01:54

следственный комитет россии (ск рф)

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 27 ноя - РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве после того, как в Калининграде мужчина застрелил свою бывшую жену, а после покончил с собой, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.По данным ведомства, в четверг около 18.30 (19.30 мск) мужчина подкараулил у дома по улице Чернышевского в Калининграде бывшую жену и выстрелил в нее не меньше шести раз из охотничьего карабина. От полученных ранений 35-летняя женщина погибла на месте. Мужчина покончил с собой."Следственным отделом по Центральному району Калининграда следственного управления СК РФ в отношении 37-летнего жителя Кемеровской области возбуждено уголовное дело об убийстве", - сказала Гацко.По предварительным данным, супруги находились в разводе с 2019 года. Женщина переехала в Калининград из Кемеровской области этим летом с двумя детьми десяти и четырех лет. Подозреваемый приехал в Калининградскую область в конце октября, снял квартиру. У него было разрешение на ношение и хранение охотничьего карабина, из которого было совершено убийство.В рамках возбужденного уголовного дела будут детально установлены все обстоятельства произошедшего. В том числе следствие намерено проверить появившуюся в СМИ информацию о том, что подозреваемый неоднократно угрожал бывшей жене убийством. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.Ранее сообщалось, что детей — 10-летнюю девочку и четырехлетнего мальчика - передали бабушке, матери погибшей женщины. В министерстве соцполитики региона ей помогут с оформлением документов на опеку.

https://ria.ru/20201119/okhotnik-1585424326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), калининград, происшествия