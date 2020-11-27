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СК возбудил дело после того, как мужчина застрелил бывшую жену
СК возбудил дело после того, как мужчина застрелил бывшую жену
Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве после того, как в Калининграде мужчина застрелил свою бывшую жену, а после покончил с собой, сообщила... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T01:18
2020-11-27T01:54
следственный комитет россии (ск рф)
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 27 ноя - РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве после того, как в Калининграде мужчина застрелил свою бывшую жену, а после покончил с собой, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.По данным ведомства, в четверг около 18.30 (19.30 мск) мужчина подкараулил у дома по улице Чернышевского в Калининграде бывшую жену и выстрелил в нее не меньше шести раз из охотничьего карабина. От полученных ранений 35-летняя женщина погибла на месте. Мужчина покончил с собой."Следственным отделом по Центральному району Калининграда следственного управления СК РФ в отношении 37-летнего жителя Кемеровской области возбуждено уголовное дело об убийстве", - сказала Гацко.По предварительным данным, супруги находились в разводе с 2019 года. Женщина переехала в Калининград из Кемеровской области этим летом с двумя детьми десяти и четырех лет. Подозреваемый приехал в Калининградскую область в конце октября, снял квартиру. У него было разрешение на ношение и хранение охотничьего карабина, из которого было совершено убийство.В рамках возбужденного уголовного дела будут детально установлены все обстоятельства произошедшего. В том числе следствие намерено проверить появившуюся в СМИ информацию о том, что подозреваемый неоднократно угрожал бывшей жене убийством. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.Ранее сообщалось, что детей — 10-летнюю девочку и четырехлетнего мальчика - передали бабушке, матери погибшей женщины. В министерстве соцполитики региона ей помогут с оформлением документов на опеку.
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следственный комитет россии (ск рф), калининград, происшествия

СК возбудил дело после того, как мужчина застрелил бывшую жену

01:18 27.11.2020 (обновлено: 01:54 27.11.2020)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото : СК РФ
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КАЛИНИНГРАД, 27 ноя - РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве после того, как в Калининграде мужчина застрелил свою бывшую жену, а после покончил с собой, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
По данным ведомства, в четверг около 18.30 (19.30 мск) мужчина подкараулил у дома по улице Чернышевского в Калининграде бывшую жену и выстрелил в нее не меньше шести раз из охотничьего карабина. От полученных ранений 35-летняя женщина погибла на месте. Мужчина покончил с собой.
"Следственным отделом по Центральному району Калининграда следственного управления СК РФ в отношении 37-летнего жителя Кемеровской области возбуждено уголовное дело об убийстве", - сказала Гацко.
По предварительным данным, супруги находились в разводе с 2019 года. Женщина переехала в Калининград из Кемеровской области этим летом с двумя детьми десяти и четырех лет. Подозреваемый приехал в Калининградскую область в конце октября, снял квартиру. У него было разрешение на ношение и хранение охотничьего карабина, из которого было совершено убийство.
В рамках возбужденного уголовного дела будут детально установлены все обстоятельства произошедшего. В том числе следствие намерено проверить появившуюся в СМИ информацию о том, что подозреваемый неоднократно угрожал бывшей жене убийством. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.
Ранее сообщалось, что детей — 10-летнюю девочку и четырехлетнего мальчика - передали бабушке, матери погибшей женщины. В министерстве соцполитики региона ей помогут с оформлением документов на опеку.
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