https://ria.ru/20201127/stantsiya-1586597034.html

В Китае построено более 700 тысяч базовых станций 5G

В Китае построено более 700 тысяч базовых станций 5G

По состоянию на конец октября в Китае сдано в эксплуатацию более 700 тысяч базовых станций 5G, а к мобильным сетям пятого поколения подключено свыше 180... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:48

2020-11-27T12:48

2020-11-27T12:48

россия-китай: главное

гуандун

китай

гуанчжоу

технологии

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МОСКВА, 27 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец октября в Китае сдано в эксплуатацию более 700 тысяч базовых станций 5G, а к мобильным сетям пятого поколения подключено свыше 180 миллионов терминальных устройств. Об этом заявил замминистра промышленности и информатизации КНР Лю Лехун на Всемирной конференции по 5G, открывшейся в четверге в Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун.По его словам, в стране наблюдается тенденция по ускорению интеграции технологии 5G с реальной экономикой и увеличению количества терминалов. Сферы применения этой технологии охватывают интеллектуальное производство, здравоохранение, энергетику, сельскохозяйственный сектор и другие области.К настоящему моменту в Китае разрешение на подключение к сети 5G получили 253 типа терминалов, в том числе 218 типов мобильных телефонов, отметил он.Согласно данным Глобальной ассоциации поставщиков мобильной связи, по состоянию на середину ноября 122 оператора связи в 49 странах запустили сети пятого поколения. По оценкам специалистов, к концу этого года число глобальных коммерческих сетей 5G достигнет 180-и.

https://ria.ru/20201126/vyruchka-1586429329.html

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гуандун, китай, гуанчжоу, технологии