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Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:31
2020-11-27T12:31
совет безопасности рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Президент сегодня работает в Кремле. Сегодня день спокойный. В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Остальное - внутренние встречи, внутренняя работа", - сказал он.
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совет безопасности рф, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

12:31 27.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Президент сегодня работает в Кремле. Сегодня день спокойный. В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Остальное - внутренние встречи, внутренняя работа", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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Совет Безопасности РФДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
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