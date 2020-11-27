https://ria.ru/20201127/soveschanie-1586591945.html
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:31
2020-11-27T12:31
2020-11-27T12:31
совет безопасности рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Президент сегодня работает в Кремле. Сегодня день спокойный. В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Остальное - внутренние встречи, внутренняя работа", - сказал он.
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совет безопасности рф, дмитрий песков, владимир путин, политика