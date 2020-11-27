https://ria.ru/20201127/soveschanie-1586591945.html

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:31

2020-11-27T12:31

2020-11-27T12:31

совет безопасности рф

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Президент сегодня работает в Кремле. Сегодня день спокойный. В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Остальное - внутренние встречи, внутренняя работа", - сказал он.

https://ria.ru/20201109/zakon-1583758019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности рф, дмитрий песков, владимир путин, политика