https://ria.ru/20201127/shkola-1586665089.html

Первая "Доброшкола" для детей-инвалидов открылась в Данкове

Первая "Доброшкола" для детей-инвалидов открылась в Данкове

Первая "Доброшкола" для детей с ограниченными возможностями здоровья открылась в пятницу в городе Данков Липецкой области, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T17:50

2020-11-27T17:50

2020-11-27T17:50

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

данков

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ЛИПЕЦК, 27 ноя – РИА Новости. Первая "Доброшкола" для детей с ограниченными возможностями здоровья открылась в пятницу в городе Данков Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Необычное образовательное учреждение открылось в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Она располагается на базе специальной школы - интерната города Данкова, где обучаются 112 детей с ограниченными возможностями здоровья. На обеспечение школы материально-технической базы из федерального и областного бюджетов было выделено около семи миллионов рублей. Закуплено необходимое оборудование для мастерских по профилям "Столярное дело", "Швейное дело", "Сельскохозяйственный труд". Также ребят будут обучать по новым направлениям "Персонал сферы обслуживания" и "Рабочий по комплексному обслуживанию зданий"."Мы должны предоставить всем без исключения жителям региона возможности для получения образования, необходимых навыков, улучшения качества жизни и активной социальной адаптации", – подчеркнул Артамонов.До конца 2023 года в Липецкой области планируется открытие еще шести подобных школ и центров образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

https://ria.ru/20201126/turnir-1586495556.html

липецкая область

данков

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игорь артамонов, липецкая область, данков