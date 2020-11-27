Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20201127/shkola-1586665089.html
Первая "Доброшкола" для детей-инвалидов открылась в Данкове
Первая "Доброшкола" для детей-инвалидов открылась в Данкове
Первая "Доброшкола" для детей с ограниченными возможностями здоровья открылась в пятницу в городе Данков Липецкой области, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T17:50
2020-11-27T17:50
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
данков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/106068/52/1060685230_0:302:2000:1427_1400x0_80_0_0_f9c3033e14595343888d78e444d9e6a6.jpg
ЛИПЕЦК, 27 ноя – РИА Новости. Первая "Доброшкола" для детей с ограниченными возможностями здоровья открылась в пятницу в городе Данков Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Необычное образовательное учреждение открылось в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Она располагается на базе специальной школы - интерната города Данкова, где обучаются 112 детей с ограниченными возможностями здоровья. На обеспечение школы материально-технической базы из федерального и областного бюджетов было выделено около семи миллионов рублей. Закуплено необходимое оборудование для мастерских по профилям "Столярное дело", "Швейное дело", "Сельскохозяйственный труд". Также ребят будут обучать по новым направлениям "Персонал сферы обслуживания" и "Рабочий по комплексному обслуживанию зданий"."Мы должны предоставить всем без исключения жителям региона возможности для получения образования, необходимых навыков, улучшения качества жизни и активной социальной адаптации", – подчеркнул Артамонов.До конца 2023 года в Липецкой области планируется открытие еще шести подобных школ и центров образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
https://ria.ru/20201126/turnir-1586495556.html
липецкая область
данков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/106068/52/1060685230_0:114:2000:1614_1400x0_80_0_0_9f97be5c2c180ac5f611fe97ec1d9448.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов, липецкая область, данков

Первая "Доброшкола" для детей-инвалидов открылась в Данкове

17:50 27.11.2020
 
© Fotolia / Lisa F. YoungРебенок с ограниченными возможностями в школьной библиотеке
Ребенок с ограниченными возможностями в школьной библиотеке - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Fotolia / Lisa F. Young
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 27 ноя – РИА Новости. Первая "Доброшкола" для детей с ограниченными возможностями здоровья открылась в пятницу в городе Данков Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Необычное образовательное учреждение открылось в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Она располагается на базе специальной школы - интерната города Данкова, где обучаются 112 детей с ограниченными возможностями здоровья. На обеспечение школы материально-технической базы из федерального и областного бюджетов было выделено около семи миллионов рублей. Закуплено необходимое оборудование для мастерских по профилям "Столярное дело", "Швейное дело", "Сельскохозяйственный труд". Также ребят будут обучать по новым направлениям "Персонал сферы обслуживания" и "Рабочий по комплексному обслуживанию зданий".
"Мы должны предоставить всем без исключения жителям региона возможности для получения образования, необходимых навыков, улучшения качества жизни и активной социальной адаптации", – подчеркнул Артамонов.
До конца 2023 года в Липецкой области планируется открытие еще шести подобных школ и центров образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Представители Липецкой области победили в турнире по радиоспорту - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 18:33Липецкая область
Представители Липецкой области победили в турнире по радиоспорту
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьДанков
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Москвичей в субботу ожидает мокрый снег, дождь и до трех градусов тепла
09:23В России провели более 75,4 миллиона тестов на коронавирус
09:20Названы защищающие от рака продукты
09:18Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто
09:17СМИ: США направили авианосец в Персидский залив
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
Лента новостейМолния