https://ria.ru/20201127/saransk-1586688821.html

Саранск может перейти на метод "альтернативной котельной" по оплате тепла

Саранск может перейти на метод "альтернативной котельной" по оплате тепла

Врио главы Мордовии Артем Здунов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании рабочей группы Госсовета России по направлению "Энергетика", где... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T19:41

2020-11-27T19:41

2020-11-27T19:41

республика мордовия

артем здунов

т плюс

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

саранск

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании рабочей группы Госсовета России по направлению "Энергетика", где обсуждали модернизацию теплосетей, сообщает пресс-служба главы республики."Основным вопросом обсуждения стал переход муниципальных образований в регионах на новую модель рынка тепла. В Мордовии изменения в первую очередь коснутся Саранска, который может быть отнесен к ценовой зоне теплообразования и может перейти на "альтернативную котельную". Совместное обращение мэрии и ПАО "Т Плюс" об этом направлено в Минэнерго России", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что переход на новую модель позволит увеличить инвестиции в модернизацию теплосетевой инфраструктуры в период до 2035 года с 4,8 до 5,5 миллиарда рублей. "Кроме того, возложение дополнительной ответственности на единую теплоснабжающую организацию (ЕТО), в том числе по развитию всей системы теплоснабжения города, позволит существенно повысить надежность и качество теплоснабжения. В случае, если ЕТО не обеспечит параметры качества теплоснабжения, предусмотрено снижение размера платы для потребителей до 30%", - отмечается в сообщении.Здунов подчеркнул, что переход на новую модель рынка тепла особенно актуален для решения проблемы, которую с наступлением осенне-зимнего периода настойчиво поднимают горожане, недовольные качеством отопления в многоквартирных жилых домах Саранска.

https://ria.ru/20201125/podarki-1586286216.html

саранск

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артем здунов, т плюс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), саранск, экономика