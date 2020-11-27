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Саранск может перейти на метод "альтернативной котельной" по оплате тепла
Саранск может перейти на метод "альтернативной котельной" по оплате тепла
Врио главы Мордовии Артем Здунов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании рабочей группы Госсовета России по направлению "Энергетика", где... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T19:41
2020-11-27T19:41
2020-11-27T19:41
республика мордовия
артем здунов
т плюс
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
саранск
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании рабочей группы Госсовета России по направлению "Энергетика", где обсуждали модернизацию теплосетей, сообщает пресс-служба главы республики."Основным вопросом обсуждения стал переход муниципальных образований в регионах на новую модель рынка тепла. В Мордовии изменения в первую очередь коснутся Саранска, который может быть отнесен к ценовой зоне теплообразования и может перейти на "альтернативную котельную". Совместное обращение мэрии и ПАО "Т Плюс" об этом направлено в Минэнерго России", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что переход на новую модель позволит увеличить инвестиции в модернизацию теплосетевой инфраструктуры в период до 2035 года с 4,8 до 5,5 миллиарда рублей. "Кроме того, возложение дополнительной ответственности на единую теплоснабжающую организацию (ЕТО), в том числе по развитию всей системы теплоснабжения города, позволит существенно повысить надежность и качество теплоснабжения. В случае, если ЕТО не обеспечит параметры качества теплоснабжения, предусмотрено снижение размера платы для потребителей до 30%", - отмечается в сообщении.Здунов подчеркнул, что переход на новую модель рынка тепла особенно актуален для решения проблемы, которую с наступлением осенне-зимнего периода настойчиво поднимают горожане, недовольные качеством отопления в многоквартирных жилых домах Саранска.
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саранск
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артем здунов, т плюс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), саранск, экономика
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя - РИА Новости.
Врио главы Мордовии Артем Здунов
в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании рабочей группы Госсовета России по направлению "Энергетика", где обсуждали модернизацию теплосетей, сообщает пресс-служба главы республики.
"Основным вопросом обсуждения стал переход муниципальных образований в регионах на новую модель рынка тепла. В Мордовии изменения в первую очередь коснутся Саранска
, который может быть отнесен к ценовой зоне теплообразования и может перейти на "альтернативную котельную". Совместное обращение мэрии и ПАО "Т Плюс
" об этом направлено в Минэнерго
России", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что переход на новую модель позволит увеличить инвестиции в модернизацию теплосетевой инфраструктуры в период до 2035 года с 4,8 до 5,5 миллиарда рублей. "Кроме того, возложение дополнительной ответственности на единую теплоснабжающую организацию (ЕТО), в том числе по развитию всей системы теплоснабжения города, позволит существенно повысить надежность и качество теплоснабжения. В случае, если ЕТО не обеспечит параметры качества теплоснабжения, предусмотрено снижение размера платы для потребителей до 30%", - отмечается в сообщении.
Здунов подчеркнул, что переход на новую модель рынка тепла особенно актуален для решения проблемы, которую с наступлением осенне-зимнего периода настойчиво поднимают горожане, недовольные качеством отопления в многоквартирных жилых домах Саранска.