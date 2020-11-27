https://ria.ru/20201127/samoizolyatsiya-1586681339.html
В Подмосковье продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Подмосковье продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, продлён в Подмосковье до 13 декабря, следует из постановления губернатора РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T19:09
2020-11-27T19:09
2020-11-27T19:18
андрей воробьев
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, продлён в Подмосковье до 13 декабря, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованного на сайте областного правительства."Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, в период с 2 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года (включительно) не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома", - говорится в документе.Ранее Воробьев сообщил, что несмотря на самоизоляцию, пожилые люди в Подмосковье смогут ходить в магазин и больницу.В пятницу в Подмосковье выявили 1058 новых случаев заболевания коронавирусом, за все время – почти 108 тысяч.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586611676.html
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андрей воробьев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская область (подмосковье), общество