https://ria.ru/20201127/samoizolyatsiya-1586681339.html

В Подмосковье продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Подмосковье продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, продлён в Подмосковье до 13 декабря, следует из постановления губернатора РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T19:09

2020-11-27T19:09

2020-11-27T19:18

андрей воробьев

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

коронавирусы

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, продлён в Подмосковье до 13 декабря, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованного на сайте областного правительства."Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, в период с 2 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года (включительно) не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома", - говорится в документе.Ранее Воробьев сообщил, что несмотря на самоизоляцию, пожилые люди в Подмосковье смогут ходить в магазин и больницу.В пятницу в Подмосковье выявили 1058 новых случаев заболевания коронавирусом, за все время – почти 108 тысяч.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586611676.html

московская область (подмосковье)

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