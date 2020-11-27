Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201127/samoizolyatsiya-1586681339.html
В Подмосковье продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Подмосковье продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, продлён в Подмосковье до 13 декабря, следует из постановления губернатора РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T19:09
2020-11-27T19:18
андрей воробьев
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578205655_0:39:3030:1743_1400x0_80_0_0_0657de059da1cc65d797af14fe7ee116.jpg
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, продлён в Подмосковье до 13 декабря, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованного на сайте областного правительства."Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, в период с 2 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года (включительно) не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома", - говорится в документе.Ранее Воробьев сообщил, что несмотря на самоизоляцию, пожилые люди в Подмосковье смогут ходить в магазин и больницу.В пятницу в Подмосковье выявили 1058 новых случаев заболевания коронавирусом, за все время – почти 108 тысяч.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586611676.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578205655_299:0:3030:2048_1400x0_80_0_0_881a54a7739e581b8c847ea063b5f020.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей воробьев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

19:09 27.11.2020 (обновлено: 19:18 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках
Люди в медицинских масках - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, продлён в Подмосковье до 13 декабря, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованного на сайте областного правительства.
"Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, в период с 2 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года (включительно) не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома", - говорится в документе.
Сотрудник скорой помощи возле приемного отделения клинического диагностического центра в Омске - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
Вчера, 13:57Распространение нового коронавируса
В России ввели единый телефонный номер 122 по COVID-19
Ранее Воробьев сообщил, что несмотря на самоизоляцию, пожилые люди в Подмосковье смогут ходить в магазин и больницу.
В пятницу в Подмосковье выявили 1058 новых случаев заболевания коронавирусом, за все время – почти 108 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаАндрей ВоробьевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМосковская область (Подмосковье)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Москвичей в субботу ожидает мокрый снег, дождь и до трех градусов тепла
09:23В России провели более 75,4 миллиона тестов на коронавирус
09:20Названы защищающие от рака продукты
09:18Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто
09:17СМИ: США направили авианосец в Персидский залив
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
Лента новостейМолния