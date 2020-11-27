https://ria.ru/20201127/rozhdestvo-1586633538.html

В некоторых странах Европы смягчат ограничения на Рождество

В некоторых странах Европы смягчат ограничения на Рождество

В странах Европы обсуждают меры безопасности в связи с пандемией на время рождественских и новогодних праздников, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T15:38

2020-11-27T15:38

2020-11-27T15:38

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В странах Европы обсуждают меры безопасности в связи с пандемией на время рождественских и новогодних праздников, сообщает TourDom.ru. В Испании все 17 регионов должны самостоятельно принять решение об ограничениях на праздничные даты. В некоторых из них хотят разрешить собираться группами не более шести человек. Однако в Мадриде и Каталонии рассчитывают увеличить это число до десяти, а также перенести начало комендантского часа с полуночи до 01:30 и открыть региональные границы на Новый год. В Германии с 1 декабря планируется ужесточить действующие ограничения. Встречаться смогут только члены двух семей в составе до пяти человек. Однако с 23 декабря по 1 января 2021 года будут разрешены встречи не более десяти человек, независимо от числа семей. Дети и молодые люди до 14 лет не учитываются. Послабления не распространяются на Берлин. Кроме того, власти призвали жителей до Рождества уйти на домашний карантин, чтобы снизить риск заражения коронавирусом во время праздников. До сих пор неясно, как и в какой форме смогут отпраздновать Новый год в Австрии. До 6 декабря в стране объявлен локдаун с ограничениями выхода на улицу и контактов в течение всего дня. Вероятно, о новых мерах безопасности станет известно ближе к этой дате. В Италии постановление об ограничениях в праздничные дни правительство тоже примет в ближайшее время. Ожидается, что власти разрешат встречи членов семьи только первой степени родства. Ранее стало известно о решении французских властей отменить комендантский час в порядке исключения 24 и 31 декабря. Жителей также попросили ограничить число гостей за столом и обойтись без многочисленных встреч с друзьями и родственниками. Кроме того, премьер-министр Жан Кастекс заявил, что во время рождественских каникул могут принять туристов местные горнолыжные курорты, но подъемники останутся закрытыми.

https://ria.ru/20201127/angliya-1586115277.html

https://ria.ru/20201118/covid-19-1585069454.html

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