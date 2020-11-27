Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201127/rassledovanie-1586605747.html
В Подмосковье расследовали дело о выводе за рубеж более 60 миллионов евро
В Подмосковье расследовали дело о выводе за рубеж более 60 миллионов евро
Подмосковные следователи завершили расследование уголовного дела против пяти участников преступного сообщества, обвиняемых в выводе в Турцию свыше 60 миллионов... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T13:33
2020-11-27T13:33
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585294038_0:362:2998:2048_1400x0_80_0_0_37ec932f6f2fe5b64766ea192ee929e3.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подмосковные следователи завершили расследование уголовного дела против пяти участников преступного сообщества, обвиняемых в выводе в Турцию свыше 60 миллионов евро, рассказала журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий."Завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступного сообщества, незаконно выводивших за рубеж денежные средства... Уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу", - сказала она.В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в "организации и участии в преступном сообществе", "совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов" (7 эпизодов) и "мошенничестве, совершенном организованной группой".По данным следствия, в июле 2013 года двое жителей Подмосковья создали преступное сообщество, в которое до 2018 года вступили еще восемь человек. Участники действовали в Москве, Московской области, Пензе и Ставропольском крае, их роли четко распределялись. Деньги выводились в Турцию с использованием подложных документов, а валютные операции совершались с расчетных счетов шести организаций, каждая из них выводила на зарубежные счета порядка 10 миллионов евро."Таким образом, в общей сложности за рубеж на счета нерезидентов с использованием подложных документов было переведено более 60 миллионов евро", - добавила Врадий.Кроме этого, как выяснило следствие, в декабре 2017 года злоумышленники незаконно арендовали операционную кассу, где под видом обмена валюты похитили у двух обратившихся к ним мужчин 57,7 миллиона рублей (1 миллион долларов США), которые они хотели обменять.Врадий добавила, что к настоящему времени наложен арест на деньги обвиняемых в сумме порядка 385 миллионов рублей, которые находятся на счету фиктивной организации, а также на их имущество более чем на 100 миллионов рублей – это элитная недвижимость в Подмосковье, иномарки премиум-класса и наручные часы престижных марок."Уголовные дела в отношении двух соучастников были выделены в отдельное производство в связи с заключением обвиняемыми досудебного соглашения, в отношении еще одного - уже вынесен приговор. Один из сообщников находится в международном розыске", - пояснила Врадий.
https://ria.ru/20201127/shishkan-1586563802.html
https://ria.ru/20201127/arest-1586560278.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585294038_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_911ef68dff47700493325dea265c3a1a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье расследовали дело о выводе за рубеж более 60 миллионов евро

13:33 27.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подмосковные следователи завершили расследование уголовного дела против пяти участников преступного сообщества, обвиняемых в выводе в Турцию свыше 60 миллионов евро, рассказала журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступного сообщества, незаконно выводивших за рубеж денежные средства... Уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу", - сказала она.
В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в "организации и участии в преступном сообществе", "совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов" (7 эпизодов) и "мошенничестве, совершенном организованной группой".
По данным следствия, в июле 2013 года двое жителей Подмосковья создали преступное сообщество, в которое до 2018 года вступили еще восемь человек. Участники действовали в Москве, Московской области, Пензе и Ставропольском крае, их роли четко распределялись. Деньги выводились в Турцию с использованием подложных документов, а валютные операции совершались с расчетных счетов шести организаций, каждая из них выводила на зарубежные счета порядка 10 миллионов евро.
Криминальный авторитет Олег Шишканов (Шишкан) - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
Вчера, 10:30
СК завершил расследование дела ОПГ Шишкана в Подмосковье
"Таким образом, в общей сложности за рубеж на счета нерезидентов с использованием подложных документов было переведено более 60 миллионов евро", - добавила Врадий.
Кроме этого, как выяснило следствие, в декабре 2017 года злоумышленники незаконно арендовали операционную кассу, где под видом обмена валюты похитили у двух обратившихся к ним мужчин 57,7 миллиона рублей (1 миллион долларов США), которые они хотели обменять.
Врадий добавила, что к настоящему времени наложен арест на деньги обвиняемых в сумме порядка 385 миллионов рублей, которые находятся на счету фиктивной организации, а также на их имущество более чем на 100 миллионов рублей – это элитная недвижимость в Подмосковье, иномарки премиум-класса и наручные часы престижных марок.
"Уголовные дела в отношении двух соучастников были выделены в отдельное производство в связи с заключением обвиняемыми досудебного соглашения, в отношении еще одного - уже вынесен приговор. Один из сообщников находится в международном розыске", - пояснила Врадий.
Задержание бывшего заместителя директора ФСИН Валерия Максименко - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
Вчера, 10:10
СК попросил арестовать экс-замглавы ФСИН Максименко
 
Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Москвичей в субботу ожидает мокрый снег, дождь и до трех градусов тепла
09:23В России провели более 75,4 миллиона тестов на коронавирус
09:20Названы защищающие от рака продукты
09:18Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто
09:17СМИ: США направили авианосец в Персидский залив
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
Лента новостейМолния