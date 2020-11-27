https://ria.ru/20201127/rassledovanie-1586605747.html

В Подмосковье расследовали дело о выводе за рубеж более 60 миллионов евро

В Подмосковье расследовали дело о выводе за рубеж более 60 миллионов евро

Подмосковные следователи завершили расследование уголовного дела против пяти участников преступного сообщества, обвиняемых в выводе в Турцию свыше 60 миллионов... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T13:33

2020-11-27T13:33

2020-11-27T13:33

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подмосковные следователи завершили расследование уголовного дела против пяти участников преступного сообщества, обвиняемых в выводе в Турцию свыше 60 миллионов евро, рассказала журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий."Завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступного сообщества, незаконно выводивших за рубеж денежные средства... Уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу", - сказала она.В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в "организации и участии в преступном сообществе", "совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов" (7 эпизодов) и "мошенничестве, совершенном организованной группой".По данным следствия, в июле 2013 года двое жителей Подмосковья создали преступное сообщество, в которое до 2018 года вступили еще восемь человек. Участники действовали в Москве, Московской области, Пензе и Ставропольском крае, их роли четко распределялись. Деньги выводились в Турцию с использованием подложных документов, а валютные операции совершались с расчетных счетов шести организаций, каждая из них выводила на зарубежные счета порядка 10 миллионов евро."Таким образом, в общей сложности за рубеж на счета нерезидентов с использованием подложных документов было переведено более 60 миллионов евро", - добавила Врадий.Кроме этого, как выяснило следствие, в декабре 2017 года злоумышленники незаконно арендовали операционную кассу, где под видом обмена валюты похитили у двух обратившихся к ним мужчин 57,7 миллиона рублей (1 миллион долларов США), которые они хотели обменять.Врадий добавила, что к настоящему времени наложен арест на деньги обвиняемых в сумме порядка 385 миллионов рублей, которые находятся на счету фиктивной организации, а также на их имущество более чем на 100 миллионов рублей – это элитная недвижимость в Подмосковье, иномарки премиум-класса и наручные часы престижных марок."Уголовные дела в отношении двух соучастников были выделены в отдельное производство в связи с заключением обвиняемыми досудебного соглашения, в отношении еще одного - уже вынесен приговор. Один из сообщников находится в международном розыске", - пояснила Врадий.

https://ria.ru/20201127/shishkan-1586563802.html

https://ria.ru/20201127/arest-1586560278.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия