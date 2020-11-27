Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201127/putin-1586596400.html
Разговор Путина и главы Иркутской области еще не состоялся, заявил Песков
Разговор Путина и главы Иркутской области еще не состоялся, заявил Песков
Разговор президента РФ Владимира Путина с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым еще не состоялся, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:46
2020-11-27T12:46
игорь кобзев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дмитрий песков
владимир путин
иркутская область
усолье-сибирское
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586419265_214:0:2824:1468_1400x0_80_0_0_99f591b5a28109dd46d66e57cb327a8c.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Разговор президента РФ Владимира Путина с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым еще не состоялся, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В ходе совещания в четверг о ситуации в Усолье-Сибирском Кобзев попросил отдельно доложить Путину о вопросах, имеющих важное значение для социально-экономического развития региона."Как вы думаете, он когда мог состояться, ночью? Это было вчера уже совсем поздно. Вполне логичный ответ на ваш вопрос: еще не состоялся (разговор), но вы слышали, президент сказал, что он обязательно созвонится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялся ли данный разговор.В Усолье-Сибирском многие десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации, коллекторы длиной около 50 километров.Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода скопилось достаточно много емкостей с отходами, которые находятся в аварийном состоянии. Если не предпринять усилия по их вскрытию и перезатарке, может произойти аварийная ситуация с выбросом химических веществ, указывали специалисты. На территории Усолья-Сибирского введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.Летом этого года Путин поручил Росатому выполнить программу по ликвидации экологического ущерба на территории бывшего комбината "Усольехимпром". Единым исполнителем работ назначено предприятие Росатома "Федеральный экологический оператор". Работы идут совместно с Минобороны, а именно войсками радиационной, химической и биологической защиты, и МЧС России.Росатом в рамках национального проекта "Экология" должен создать производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию промышленных отходов I-II классов. За выполнение этих работ отвечает предприятие "Росатома" "Федеральный экологический оператор".
https://ria.ru/20201126/reabilitatsiya-1586522007.html
https://ria.ru/20201105/usole-sibirskoe-1583111214.html
https://ria.ru/20201126/minoborony-1586529985.html
иркутская область
усолье-сибирское
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586419265_130:0:2861:2048_1400x0_80_0_0_18124395e8f99d65b901f3b4050c95b4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь кобзев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дмитрий песков, владимир путин, иркутская область, усолье-сибирское, общество

Разговор Путина и главы Иркутской области еще не состоялся, заявил Песков

12:46 27.11.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Разговор президента РФ Владимира Путина с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым еще не состоялся, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В ходе совещания в четверг о ситуации в Усолье-Сибирском Кобзев попросил отдельно доложить Путину о вопросах, имеющих важное значение для социально-экономического развития региона.
Заброшенное предприятие Усольехимпром - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 21:07
"Росатом" оценил стоимость реабилитации площадки в Усолье-Сибирском
"Как вы думаете, он когда мог состояться, ночью? Это было вчера уже совсем поздно. Вполне логичный ответ на ваш вопрос: еще не состоялся (разговор), но вы слышали, президент сказал, что он обязательно созвонится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялся ли данный разговор.
В Усолье-Сибирском многие десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.
Заброшенное предприятие Усольехимпром - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 09:07
Правительство утвердило план по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском
Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации, коллекторы длиной около 50 километров.
Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода скопилось достаточно много емкостей с отходами, которые находятся в аварийном состоянии. Если не предпринять усилия по их вскрытию и перезатарке, может произойти аварийная ситуация с выбросом химических веществ, указывали специалисты. На территории Усолья-Сибирского введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Заброшенное предприятие Усольехимпром - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 22:28
Минобороны выполнило задачи в Усолье-Сибирском на 2020 год
Летом этого года Путин поручил Росатому выполнить программу по ликвидации экологического ущерба на территории бывшего комбината "Усольехимпром". Единым исполнителем работ назначено предприятие Росатома "Федеральный экологический оператор". Работы идут совместно с Минобороны, а именно войсками радиационной, химической и биологической защиты, и МЧС России.
Росатом в рамках национального проекта "Экология" должен создать производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию промышленных отходов I-II классов. За выполнение этих работ отвечает предприятие "Росатома" "Федеральный экологический оператор".
 
Игорь КобзевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Дмитрий ПесковВладимир ПутинИркутская областьУсолье-СибирскоеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Москвичей в субботу ожидает мокрый снег, дождь и до трех градусов тепла
09:23В России провели более 75,4 миллиона тестов на коронавирус
09:20Названы защищающие от рака продукты
09:18Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто
09:17СМИ: США направили авианосец в Персидский залив
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
Лента новостейМолния