https://ria.ru/20201127/putin-1586596400.html

Разговор Путина и главы Иркутской области еще не состоялся, заявил Песков

Разговор Путина и главы Иркутской области еще не состоялся, заявил Песков

Разговор президента РФ Владимира Путина с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым еще не состоялся, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:46

2020-11-27T12:46

2020-11-27T12:46

игорь кобзев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дмитрий песков

владимир путин

иркутская область

усолье-сибирское

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Разговор президента РФ Владимира Путина с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым еще не состоялся, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В ходе совещания в четверг о ситуации в Усолье-Сибирском Кобзев попросил отдельно доложить Путину о вопросах, имеющих важное значение для социально-экономического развития региона."Как вы думаете, он когда мог состояться, ночью? Это было вчера уже совсем поздно. Вполне логичный ответ на ваш вопрос: еще не состоялся (разговор), но вы слышали, президент сказал, что он обязательно созвонится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялся ли данный разговор.В Усолье-Сибирском многие десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации, коллекторы длиной около 50 километров.Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода скопилось достаточно много емкостей с отходами, которые находятся в аварийном состоянии. Если не предпринять усилия по их вскрытию и перезатарке, может произойти аварийная ситуация с выбросом химических веществ, указывали специалисты. На территории Усолья-Сибирского введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.Летом этого года Путин поручил Росатому выполнить программу по ликвидации экологического ущерба на территории бывшего комбината "Усольехимпром". Единым исполнителем работ назначено предприятие Росатома "Федеральный экологический оператор". Работы идут совместно с Минобороны, а именно войсками радиационной, химической и биологической защиты, и МЧС России.Росатом в рамках национального проекта "Экология" должен создать производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию промышленных отходов I-II классов. За выполнение этих работ отвечает предприятие "Росатома" "Федеральный экологический оператор".

https://ria.ru/20201126/reabilitatsiya-1586522007.html

https://ria.ru/20201105/usole-sibirskoe-1583111214.html

https://ria.ru/20201126/minoborony-1586529985.html

иркутская область

усолье-сибирское

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игорь кобзев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дмитрий песков, владимир путин, иркутская область, усолье-сибирское, общество