https://ria.ru/20201127/putin-1586593955.html
Путин не будет принимать участие в географическом диктанте
Путин не будет принимать участие в географическом диктанте
Президент России Владимир Путин не будет принимать участие в географическом диктанте, заявил журналистам пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:37
2020-11-27T12:37
2020-11-27T12:37
русское географическое общество
дмитрий песков
владимир путин
сергей шойгу
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не будет принимать участие в географическом диктанте, заявил журналистам пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков."В географическом диктанте принимать (участие - ред.) не будет, в нем примет участие, если я не ошибаюсь, президент Русского географического общества Сергей Кужугетович Шойгу", - сказал Песков.
https://ria.ru/20201010/rgo-1579058247.html
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русское географическое общество, дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу, общество