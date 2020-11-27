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Путин не будет принимать участие в географическом диктанте
Путин не будет принимать участие в географическом диктанте
Президент России Владимир Путин не будет принимать участие в географическом диктанте, заявил журналистам пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:37
2020-11-27T12:37
русское географическое общество
дмитрий песков
владимир путин
сергей шойгу
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не будет принимать участие в географическом диктанте, заявил журналистам пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков."В географическом диктанте принимать (участие - ред.) не будет, в нем примет участие, если я не ошибаюсь, президент Русского географического общества Сергей Кужугетович Шойгу", - сказал Песков.
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русское географическое общество, дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу, общество

Путин не будет принимать участие в географическом диктанте

12:37 27.11.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО "Братскхимсинтез"
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО Братскхимсинтез - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не будет принимать участие в географическом диктанте, заявил журналистам пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
"В географическом диктанте принимать (участие - ред.) не будет, в нем примет участие, если я не ошибаюсь, президент Русского географического общества Сергей Кужугетович Шойгу", - сказал Песков.
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Русское географическое обществоДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей ШойгуОбщество
 
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