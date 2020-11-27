https://ria.ru/20201127/putin-1586593955.html

Путин не будет принимать участие в географическом диктанте

Путин не будет принимать участие в географическом диктанте

Президент России Владимир Путин не будет принимать участие в географическом диктанте, заявил журналистам пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:37

2020-11-27T12:37

2020-11-27T12:37

русское географическое общество

дмитрий песков

владимир путин

сергей шойгу

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не будет принимать участие в географическом диктанте, заявил журналистам пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков."В географическом диктанте принимать (участие - ред.) не будет, в нем примет участие, если я не ошибаюсь, президент Русского географического общества Сергей Кужугетович Шойгу", - сказал Песков.

https://ria.ru/20201010/rgo-1579058247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русское географическое общество, дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу, общество