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В "Выпускном" Николь Кидман и Мерил Стрип устраивают настоящее шоу
В "Выпускном" Николь Кидман и Мерил Стрип устраивают настоящее шоу
На YouTube-канале Netflix появился новый трейлер "Выпускного" с Николь Кидман и Мерил Стрип. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T03:11
2020-11-27T03:11
2020-11-27T03:12
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. На YouTube-канале Netflix появился новый трейлер "Выпускного" с Николь Кидман и Мерил Стрип.Умудренные опытом артисты, новое представление которых терпит неудачу на Бродвее, узнают, что Эмме Нолан из Индианы нужна поддержка, поскольку школьное начальство не разрешает ей прийти на выпускной вечер с подругой. Артисты устраивают настоящее шоу, чтобы помочь девушкам. "Я намерена защищать всех влюбленных, выбор которых общество не принимает", — говорит Эмма в конце ролика. Режиссер проекта Райан Мерфи. Помимо Мерил Стрип и Николь Кидман в фильме снимались Джеймс Корден, Эндрю Рэннеллс, Джо Эллен Пеллман, Ариана Дебос, Керри Вашингтон и другие.Лента стала киноадаптацией одноименного бродвейскоо мюзикла, который шел на сцене с ноября 2018 по август 2019 года. Премьера "Выпускного" на Netflix запланирована на 11 декабря.
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, мерил стрип, николь кидман, индиана, вашингтон (город)
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости.
На YouTube-канале Netflix появился
новый трейлер "Выпускного" с Николь Кидман и Мерил Стрип.
Умудренные опытом артисты, новое представление которых терпит неудачу на Бродвее, узнают, что Эмме Нолан из Индианы нужна поддержка, поскольку школьное начальство не разрешает ей прийти на выпускной вечер с подругой. Артисты устраивают настоящее шоу, чтобы помочь девушкам.
"Я намерена защищать всех влюбленных, выбор которых общество не принимает", — говорит Эмма в конце ролика.
Режиссер проекта Райан Мерфи. Помимо Мерил Стрип и Николь Кидман в фильме снимались Джеймс Корден, Эндрю Рэннеллс, Джо Эллен Пеллман, Ариана Дебос, Керри Вашингтон и другие.
Лента стала киноадаптацией одноименного бродвейскоо мюзикла, который шел на сцене с ноября 2018 по август 2019 года.
Премьера "Выпускного" на Netflix запланирована на 11 декабря.