https://ria.ru/20201127/proekty-1586599838.html

Нижегородский губернатор рассказал Путину о реализации нацпроектов

Нижегородский губернатор рассказал Путину о реализации нацпроектов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту России Владимиру Путину о реализации национальных проектов в регионе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:59

2020-11-27T12:59

2020-11-27T13:06

нижегородская область

глеб никитин

владимир путин

нижегородская область

саров

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту России Владимиру Путину о реализации национальных проектов в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.Путин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области в Сарове 26 ноября."На встрече обсуждались темпы жилищного строительства в регионе, а также выполнение национальных проектов. Губернатор Нижегородской области отметил, что несмотря на пандемию, безусловным приоритетом развития региона остается реализация нацпроектов и достижение национальных целей. Количество мероприятий национальных проектов по сравнению с 2019 годом выросло на 38%", - говорится в сообщении.По словам Никитина, власти региона по всем национальным проектам работают в соответствии с графиком. "По ряду нацпроектов, таких как "Экология", "Безопасные и качественные дороги" и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", "Жилье и городская среда", мы при поддержке правительства страны уже в 2020 году получили дополнительные средства из федерального бюджета за счет перераспределения в связи с опережающей реализацией проектов", — цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Никитин добавил, что одним из драйверов экономики региона является жилищное строительство. "В прошлом году рост в жилищном строительстве был 4,3%, в этом году рассчитываем сохранить такой же показатель. За 10 месяцев года рост уже составил около 7%", — отметил губернатор Нижегородской области.

https://ria.ru/20201125/zhile-1586324336.html

https://ria.ru/20201123/tsentr-1585943430.html

нижегородская область

саров

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глеб никитин, владимир путин, нижегородская область, саров, экономика