https://ria.ru/20201127/privivka-1586583144.html

"Вектор" рассказал о влиянии прививки от гриппа на вакцину от COVID-19

"Вектор" рассказал о влиянии прививки от гриппа на вакцину от COVID-19

Прививка от гриппа, сделанная более месяца назад, не повлияет на эффективность "ЭпиВакКороны", сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:59

2020-11-27T11:59

2020-11-27T11:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Прививка от гриппа, сделанная более месяца назад, не повлияет на эффективность "ЭпиВакКороны", сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков."Прививка от гриппа, сделанная более, чем один месяц назад, не повлияет на эффективность вакцинации против коронавируса", - сказал Рыжиков в ходе пресс-конференции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/vaktsinatsiya-1586580468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество