https://ria.ru/20201127/privivka-1586583144.html
"Вектор" рассказал о влиянии прививки от гриппа на вакцину от COVID-19
"Вектор" рассказал о влиянии прививки от гриппа на вакцину от COVID-19
Прививка от гриппа, сделанная более месяца назад, не повлияет на эффективность "ЭпиВакКороны", сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:59
2020-11-27T11:59
2020-11-27T11:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Прививка от гриппа, сделанная более месяца назад, не повлияет на эффективность "ЭпиВакКороны", сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков."Прививка от гриппа, сделанная более, чем один месяц назад, не повлияет на эффективность вакцинации против коронавируса", - сказал Рыжиков в ходе пресс-конференции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201127/vaktsinatsiya-1586580468.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество