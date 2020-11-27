https://ria.ru/20201127/privivka-1586576716.html
Прививки от других болезней не помогут от COVID-19, заявили в "Векторе"
Прививки от других болезней не помогут от COVID-19, заявили в "Векторе"
Прививки от других заболеваний, в том числе гриппа и ОРВИ, не помогут против коронавируса, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:32
2020-11-27T11:32
2020-11-27T12:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586430767_0:118:3072:1846_1400x0_80_0_0_581fe43b4aff38fb815e7537eab2446b.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Прививки от других заболеваний, в том числе гриппа и ОРВИ, не помогут против коронавируса, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.По его словам, надежды, что прививка от гриппа защитит от коронавируса, "категорически нет"."Это абсолютно разные антигены, абсолютно разные вирусы. Вакцинация от гриппа, кори, от натуральной оспы не спасут от коронавируса", - сказал Рыжиков журналистам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586430767_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_d8285f9a87d1a0f712fc3a431bcf880c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество