https://ria.ru/20201127/privivka-1586576716.html

Прививки от других болезней не помогут от COVID-19, заявили в "Векторе"

Прививки от других болезней не помогут от COVID-19, заявили в "Векторе"

Прививки от других заболеваний, в том числе гриппа и ОРВИ, не помогут против коронавируса, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:32

2020-11-27T11:32

2020-11-27T12:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586430767_0:118:3072:1846_1400x0_80_0_0_581fe43b4aff38fb815e7537eab2446b.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Прививки от других заболеваний, в том числе гриппа и ОРВИ, не помогут против коронавируса, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.По его словам, надежды, что прививка от гриппа защитит от коронавируса, "категорически нет"."Это абсолютно разные антигены, абсолютно разные вирусы. Вакцинация от гриппа, кори, от натуральной оспы не спасут от коронавируса", - сказал Рыжиков журналистам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество