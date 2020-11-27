https://ria.ru/20201127/polsha-1586600206.html

В МИД рассказали об отношениях с Варшавой

В МИД рассказали об отношениях с Варшавой

Москва считает исчерпанной в политических отношениях с Польшей тему о погибших в Катыни поляках, диалог с Варшавой на исторические темы, когда польские власти... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T13:02

2020-11-27T13:02

2020-11-27T13:32

мария захарова

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Москва считает исчерпанной в политических отношениях с Польшей тему о погибших в Катыни поляках, диалог с Варшавой на исторические темы, когда польские власти уже дошли до того, что покушаются на места захоронений советских солдат, не просто невозможен, а аморален, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы считаем тему, которую вы обозначили, - речь идет о погибших в Катыни поляках - в политических отношениях между нашими странами исчерпанной. Российская позиция неоднократно озвучивалась на высшем уровне. Этот вопрос исследовали высококвалифицированные специалисты и из России, и Польши", - сказала она, отвечая на брифинге на вопрос журналиста.Он подчеркнула, что Россия абсолютно искренне борется с переписыванием истории, выступает за бережное отношение к самым чувствительным историческим темам, среди которых особое место занимают трагедии времен Второй мировой войны. "К сожалению о Польше, агрессивно, как мы видим, реализующей свою альтернативную историческую политику, такого мы сказать не можем. Варшава проводит откровенно конфронтационную линию, она сопровождается многочисленными актами вандализма, направленного против мемориала красноармейцам-освободителям в рамках так называемой войны, объявленной советским памятникам", - указала Захарова.По ее словам, польские власти, к сожалению, дошли до того, что покушаются непосредственно на места захоронений. "В такой ситуации никакой политический диалог на исторические темы с польской стороной не просто невозможен, он аморален", - заключила дипломат.Название "катынское дело" произошло от деревни Катынь у Смоленска, где в 1943 году в находившемся на оккупированной территории урочище нашли массовые захоронения расстрелянных польских военнопленных. Тогда в Катыни работала комиссия из представителей государств, оккупированных гитлеровской Германией или поддерживавших с ней союзные отношения. Казни проходили не только под Катынью, однако термин "катынский расстрел" применяется к ним в целом."Катынское дело" долгие годы осложняло отношения между Варшавой и Москвой. Варшава считает, что убийство польских офицеров было делом рук НКВД СССР, официальные польские лица называли тот расстрел геноцидом. В СССР уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений останков польских военнослужащих возбудили в 1990 году, а в 2004 году Главная военная прокуратура РФ прекратила дело за смертью виновных.Согласно точке зрения ряда российских историков, расстрелы в Катыни производили нацисты, а "катынское дело" было провокацией спецслужб Третьего рейха, которые хотели внести раскол в ряды антигитлеровской коалиции, а Польше, через которую Красная армия должна была выйти на границу Германии, представить это как "зверства Москвы".Историки также указывают на нестыковки в доказательной базе, на которую опирается Варшава. Как поясняют российские специалисты, версии "катынской трагедии" противоречивы, поскольку основной массив источников по тем событиям до сих пор засекречен и не введен в свободный научный оборот. Также в РФ отмечают, что сложившийся подход к освещению "катынского дела" не отвечает принципам объективности и историзма, и его стоит рассматривать как одно из направлений информационно-пропагандистской кампании по возложению ответственности на СССР за развязывание Второй мировой войны.

https://ria.ru/20201126/medinskiy-1586451964.html

https://ria.ru/20201125/katyn-1586270887.html

https://ria.ru/20201125/katyn-1586200252.html

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мария захарова, нквд ссср, польша, москва, россия, варшава, в мире