https://ria.ru/20201127/pensii-1586557839.html

Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни

Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни

Работники IT-сферы, строители и финансисты претендуют на наиболее высокий уровень будущих пенсий, говорится в результатах совместного опроса сервиса "Работа.ру" РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T09:54

2020-11-27T09:54

2020-11-27T12:03

работа.ру

пенсии

сбербанк россии

общество

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Работники IT-сферы, строители и финансисты претендуют на наиболее высокий уровень будущих пенсий, говорится в результатах совместного опроса сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка.В исследовании участвовали более трех тысяч специалистов из восьми отраслей. Так, 23 процента работников IT-сферы, 20 процентов строителей и 22 процента финансистов указали в качестве желаемого размера пенсии сумму более 100 тысяч рублей в месяц.От 40 тысяч до 50 тысяч в месяц на пенсии хотели бы получать 23 процента опрошенных поваров и официантов, 21 процент медиков и учителей, 19 процентов работников транспорта и логистики.Наименьшие запросы оказались у работников производства — в этой отрасли каждый пятый хотел бы в старости получать 30-40 тысяч рублей в месяц.

https://radiosputnik.ria.ru/20201126/pensiya-1586509075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

работа.ру, пенсии, сбербанк россии, общество