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Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни
Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни
Работники IT-сферы, строители и финансисты претендуют на наиболее высокий уровень будущих пенсий, говорится в результатах совместного опроса сервиса "Работа.ру" РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T09:54
2020-11-27T12:03
работа.ру
пенсии
сбербанк россии
общество
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Работники IT-сферы, строители и финансисты претендуют на наиболее высокий уровень будущих пенсий, говорится в результатах совместного опроса сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка.В исследовании участвовали более трех тысяч специалистов из восьми отраслей. Так, 23 процента работников IT-сферы, 20 процентов строителей и 22 процента финансистов указали в качестве желаемого размера пенсии сумму более 100 тысяч рублей в месяц.От 40 тысяч до 50 тысяч в месяц на пенсии хотели бы получать 23 процента опрошенных поваров и официантов, 21 процент медиков и учителей, 19 процентов работников транспорта и логистики.Наименьшие запросы оказались у работников производства — в этой отрасли каждый пятый хотел бы в старости получать 30-40 тысяч рублей в месяц.
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работа.ру, пенсии, сбербанк россии, общество

Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни

09:54 27.11.2020 (обновлено: 12:03 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Работники IT-сферы, строители и финансисты претендуют на наиболее высокий уровень будущих пенсий, говорится в результатах совместного опроса сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка.
В исследовании участвовали более трех тысяч специалистов из восьми отраслей. Так, 23 процента работников IT-сферы, 20 процентов строителей и 22 процента финансистов указали в качестве желаемого размера пенсии сумму более 100 тысяч рублей в месяц.
От 40 тысяч до 50 тысяч в месяц на пенсии хотели бы получать 23 процента опрошенных поваров и официантов, 21 процент медиков и учителей, 19 процентов работников транспорта и логистики.
Наименьшие запросы оказались у работников производства — в этой отрасли каждый пятый хотел бы в старости получать 30-40 тысяч рублей в месяц.
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