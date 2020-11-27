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Россия проходит пандемию без разрушительных локдаунов, заявила Матвиенко
Россия проходит пандемию без разрушительных локдаунов, заявила Матвиенко
Россия проходит пандемию коронавируса без разрушительных для экономики локдаунов, в регионах вводятся точечные ограничительные меры, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:29
2020-11-27T11:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
валентина матвиенко
экономика
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия проходит пандемию коронавируса без разрушительных для экономики локдаунов, в регионах вводятся точечные ограничительные меры, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступая на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ)."В России зарегистрировано более 2 миллионов случаев заболевания, выздоровело порядка 1,6 миллиона человек. При этом наша страна обходится без разрушительных для экономики локдаунов, в регионах вводятся точечные ограничительные меры", - сказала парламентарий.Матвиенко отметила, что за последние месяцы Федеральным Собранием РФ принят целый блок законопроектов по поддержке здравоохранения. Правительство наделено правом ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при ЧС или угрозе эпидемий, временно разрешена онлайн-продажа препаратов.Особое внимание уделяется социальной поддержке населения, в первую очередь это касается пожилых людей и инвалидов, семей с детьми, а также граждан, потерявших работу из-за эпидемии, сказала Матвиенко. "Был принят беспрецедентный пакет поддержки семей с детьми, который был предложен президентом РФ", - заявила законодатель.Серьезные меры поддержки предусмотрены для медработников, работающих в "красной зоне". Также были приняты масштабные меры по поддержке экономики, малого и среднего предпринимательства, разработан общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и рост доходов населения, рост экономики, предусматривающий и структурные измерения в экономическом развитии, заключила она.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, валентина матвиенко, экономика

Россия проходит пандемию без разрушительных локдаунов, заявила Матвиенко

11:29 27.11.2020 (обновлено: 11:47 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия проходит пандемию коронавируса без разрушительных для экономики локдаунов, в регионах вводятся точечные ограничительные меры, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступая на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ).
"В России зарегистрировано более 2 миллионов случаев заболевания, выздоровело порядка 1,6 миллиона человек. При этом наша страна обходится без разрушительных для экономики локдаунов, в регионах вводятся точечные ограничительные меры", - сказала парламентарий.
Матвиенко отметила, что за последние месяцы Федеральным Собранием РФ принят целый блок законопроектов по поддержке здравоохранения. Правительство наделено правом ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при ЧС или угрозе эпидемий, временно разрешена онлайн-продажа препаратов.
Особое внимание уделяется социальной поддержке населения, в первую очередь это касается пожилых людей и инвалидов, семей с детьми, а также граждан, потерявших работу из-за эпидемии, сказала Матвиенко. "Был принят беспрецедентный пакет поддержки семей с детьми, который был предложен президентом РФ", - заявила законодатель.
Серьезные меры поддержки предусмотрены для медработников, работающих в "красной зоне". Также были приняты масштабные меры по поддержке экономики, малого и среднего предпринимательства, разработан общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и рост доходов населения, рост экономики, предусматривающий и структурные измерения в экономическом развитии, заключила она.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВалентина МатвиенкоЭкономика
 
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