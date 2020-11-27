https://ria.ru/20201127/pandemiya-1586576236.html

Россия проходит пандемию без разрушительных локдаунов, заявила Матвиенко

Россия проходит пандемию без разрушительных локдаунов, заявила Матвиенко

Россия проходит пандемию коронавируса без разрушительных для экономики локдаунов, в регионах вводятся точечные ограничительные меры, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:29

2020-11-27T11:29

2020-11-27T11:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

валентина матвиенко

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578246551_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_8ddfc6a7525e70de5a9b65b2953531b1.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия проходит пандемию коронавируса без разрушительных для экономики локдаунов, в регионах вводятся точечные ограничительные меры, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступая на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ)."В России зарегистрировано более 2 миллионов случаев заболевания, выздоровело порядка 1,6 миллиона человек. При этом наша страна обходится без разрушительных для экономики локдаунов, в регионах вводятся точечные ограничительные меры", - сказала парламентарий.Матвиенко отметила, что за последние месяцы Федеральным Собранием РФ принят целый блок законопроектов по поддержке здравоохранения. Правительство наделено правом ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при ЧС или угрозе эпидемий, временно разрешена онлайн-продажа препаратов.Особое внимание уделяется социальной поддержке населения, в первую очередь это касается пожилых людей и инвалидов, семей с детьми, а также граждан, потерявших работу из-за эпидемии, сказала Матвиенко. "Был принят беспрецедентный пакет поддержки семей с детьми, который был предложен президентом РФ", - заявила законодатель.Серьезные меры поддержки предусмотрены для медработников, работающих в "красной зоне". Также были приняты масштабные меры по поддержке экономики, малого и среднего предпринимательства, разработан общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и рост доходов населения, рост экономики, предусматривающий и структурные измерения в экономическом развитии, заключила она.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, валентина матвиенко, экономика