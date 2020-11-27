https://ria.ru/20201127/oppozitsiya-1586699585.html

Лукашенко рассказал о прослушке переговоров Тихановской

Лукашенко рассказал о прослушке переговоров Тихановской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что спецслужбы перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором лидер оппозиции... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T21:29

2020-11-27T21:29

2020-11-28T05:49

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что спецслужбы перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что ничего не решает."Недавно мы перехватили конференцию вот этих "лохушек" – Тихановской, всех этих беглых (белорусских оппозиционеров – ред.) – они закрытую проводят пресс-конференцию. И что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку. Светлана говорит: "Мужики, ну что вы от меня требуете, вы же понимаете, что я ничего не решаю". Цитата. "Я ничего не решаю" - наш президент в Литве (говорит она – ред.)", - сказал Лукашенко, соответствующее видео разместил в пятницу близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".Как отметил глава республики, Западу нужен такой человек, как Тихановская, и ее там "держат". "А кого больше?" - задался вопросом Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов.Ряд лидеров белорусской оппозиции в настоящее время находятся в странах Евросоюза, в том числе после выборов в Литву выехала Тихановская, куда были заблаговременно вывезены ее дети. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия. По словам министра, есть основания полагать, что власти Литвы и Тихановская "работают совсем не демократическими методами".

https://ria.ru/20201127/oppozitsiya-1586634211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире