https://ria.ru/20201127/oppozitsiya-1586634211.html

Белорусская оппозиция выступает за военную смену власти, заявил Лукашенко

Белорусская оппозиция выступает за военную смену власти, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция на самом деле не хочет менять конституцию страны, заинтересована в сохранении... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T15:36

2020-11-27T15:36

2020-11-27T15:36

протесты в белоруссии

павел латушко

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция на самом деле не хочет менять конституцию страны, заинтересована в сохранении нынешних полномочий президента и выступает за военное решение кризиса в республике.Как передает агентство Sputnik Беларусь, Лукашенко заявил об этом в пятницу со ссылкой на полученные от спецслужб данные. В частности, президент озвучил полученные выдержки из разговора одного из лидеров оппозиции Павла Латушко с министром иностранных дел Чехии.По словам белорусского лидера, Латушко заявил, что "у демократической оппозиции никогда не было таких хороших шансов свергнуть диктатуру в Беларуси, как сейчас". Он заявлял о необходимости международного признания так называемого координационного совета, продолжил Лукашенко. "Координационный совет полагает, что главная цель в том, чтобы изолировать процесс конституционной реформы, предложенной Лукашенко", - продолжил цитату президент.Лукашенко заявил, что оппозиции "никакая конституция не нужна, никакие конституционные преобразования им не нужны". "Если примем новую конституцию, там будет рассредоточение власти. А им нужен президент с нынешней властью", - сказал он.Также, по словам главы государства, координационный совет во время контактов с Западом выступал за военное решение ситуации в Белоруссии.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным президентом экс-кандидата Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.

https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586633734.html

https://ria.ru/20201126/tikhanovskaya-1586427274.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире