https://ria.ru/20201127/omsk-1586590255.html

Ситуация с масками в общественном транспорте Омской области улучшилась

Ситуация с масками в общественном транспорте Омской области улучшилась

Пассажиры автобусов и троллейбусов в Омске стали лучше соблюдать масочный режим, об этом говорят данные рейдов МВД и властей, заявил на пресс-конференции... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:26

2020-11-27T12:26

2020-11-27T12:26

омская область

коронавирус в россии

александр бурков

омская область

омск

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ОМСК, 27 ноя – РИА Новости. Пассажиры автобусов и троллейбусов в Омске стали лучше соблюдать масочный режим, об этом говорят данные рейдов МВД и властей, заявил на пресс-конференции губернатор Александр Бурков."Министерство региональной безопасности и УМВД (городские и районные подразделения) проводят рейды, и они говорят о том, что сегодня, действительно, в автобусах и троллейбусах дисциплина (по масочному режиму) улучшилась", - отметил губернатор и добавил, что если речь идёт о несоблюдении масочного режима на коммерческих маршрутах, власти "будут реагировать".По данным пресс-службы министерства региональной безопасности Омской области, по итогам проверки на прошлой неделе более 1 тысячи машин общественного транспорта возбуждено 12 дел о нарушениях."Мониторинг показывает, что решение оперативным штабом принято верное: в муниципальном транспорте нарушения практически сведены к нулю. Все нарушения отмечаются у частных перевозчиков", - отметили в министерстве.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201125/meditsina-1586296871.html

омская область

омск

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коронавирус в россии, александр бурков, омская область, омск