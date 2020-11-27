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Омская область
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Ситуация с масками в общественном транспорте Омской области улучшилась
Ситуация с масками в общественном транспорте Омской области улучшилась
Пассажиры автобусов и троллейбусов в Омске стали лучше соблюдать масочный режим, об этом говорят данные рейдов МВД и властей, заявил на пресс-конференции... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:26
2020-11-27T12:26
омская область
коронавирус в россии
александр бурков
омская область
омск
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ОМСК, 27 ноя – РИА Новости. Пассажиры автобусов и троллейбусов в Омске стали лучше соблюдать масочный режим, об этом говорят данные рейдов МВД и властей, заявил на пресс-конференции губернатор Александр Бурков."Министерство региональной безопасности и УМВД (городские и районные подразделения) проводят рейды, и они говорят о том, что сегодня, действительно, в автобусах и троллейбусах дисциплина (по масочному режиму) улучшилась", - отметил губернатор и добавил, что если речь идёт о несоблюдении масочного режима на коммерческих маршрутах, власти "будут реагировать".По данным пресс-службы министерства региональной безопасности Омской области, по итогам проверки на прошлой неделе более 1 тысячи машин общественного транспорта возбуждено 12 дел о нарушениях."Мониторинг показывает, что решение оперативным штабом принято верное: в муниципальном транспорте нарушения практически сведены к нулю. Все нарушения отмечаются у частных перевозчиков", - отметили в министерстве.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, александр бурков, омская область, омск

Ситуация с масками в общественном транспорте Омской области улучшилась

12:26 27.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте в Москве
Люди в защитных масках на остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ОМСК, 27 ноя – РИА Новости. Пассажиры автобусов и троллейбусов в Омске стали лучше соблюдать масочный режим, об этом говорят данные рейдов МВД и властей, заявил на пресс-конференции губернатор Александр Бурков.
"Министерство региональной безопасности и УМВД (городские и районные подразделения) проводят рейды, и они говорят о том, что сегодня, действительно, в автобусах и троллейбусах дисциплина (по масочному режиму) улучшилась", - отметил губернатор и добавил, что если речь идёт о несоблюдении масочного режима на коммерческих маршрутах, власти "будут реагировать".
По данным пресс-службы министерства региональной безопасности Омской области, по итогам проверки на прошлой неделе более 1 тысячи машин общественного транспорта возбуждено 12 дел о нарушениях.
"Мониторинг показывает, что решение оперативным штабом принято верное: в муниципальном транспорте нарушения практически сведены к нулю. Все нарушения отмечаются у частных перевозчиков", - отметили в министерстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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