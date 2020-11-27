https://ria.ru/20201127/omsk-1586561400.html
В Омске на помощь медикам выйдут 50 машин Яндекс.Такси
В Омске на помощь медикам выйдут 50 машин Яндекс.Такси
Полсотни автомобилей Яндекс.Такси выйдут на помощь медикам в Омске с 30 ноября, заявил в пятницу губернатор Омской области Александр Бурков. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:17
2020-11-27T10:17
2020-11-27T10:17
омская область
александр бурков
омская область
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общество
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ОМСК, 27 ноя – РИА Новости. Полсотни автомобилей Яндекс.Такси выйдут на помощь медикам в Омске с 30 ноября, заявил в пятницу губернатор Омской области Александр Бурков.По словам губернатора, правительство региона для подвоза медиков выделило 77 машин правительства, 20 автомобилей из гаража мэрии, автомобили предоставили и волонтёры."С понедельника (30 ноября) 50 машин Яндекс.Такси выйдут на помощь врачам, уже соглашение подписано", - сообщил Бурков на онлайн-пресс-конференции.Губернатор Омской области 19 октября сообщил о решении передать 50 машин правительства больницам, чтобы повысить мобильность медиков. Позднее в распоряжении о продлении школьных каникул в Омской области глава региона поручил органам исполнительной власти предоставить машины из автопарков врачам. Поэтому вслед за правительством служебные автомобили медикам передала мэрия.
https://ria.ru/20201125/meditsina-1586296871.html
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александр бурков, омская область, омск, общество