Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201127/odnoklassniki-1586580965.html
В День Матери Одноклассники помогут пользователям поздравить своих мам
В День Матери Одноклассники помогут пользователям поздравить своих мам
Ко Дню матери Одноклассники выделят чаты с мамами в списке сообщений РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:49
2020-11-27T11:49
одноклассники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152512/99/1525129991_37:0:3233:1798_1400x0_80_0_0_fb4aeba43fc3edd5cfeab8c1d0e83f01.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ко Дню матери Одноклассники выделят чаты с мамами в списке сообщенийВ ночь с 28 на 29 ноября в разделе "Сообщения" у пользователей появится быстрый переход к чату с мамой: эти переписки станут заметнее среди других в ОК.Чтобы дети могли составить максимально яркое и приятное поздравление, ОК также предложат им тематический набор открыток. Одноклассники предложат поздравить не только своих мам, но и мам своих друзей: над списком чатов в разделе "Сообщения" появится специальное уведомление "Поздравь друзей с Днем матери" и предложение отправить открытки с разными надписями – например, "Спасибо твоей маме за тебя".Поздравить своих мам и мам своих друзей в ОК пользователи смогут с любого устройства: как на десктопной версии ОК, так и в мобильных приложениях на iOS и Android.
https://ria.ru/20201125/odnoklassniki-1586268299.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152512/99/1525129991_436:0:2833:1798_1400x0_80_0_0_bd822bf6d82d9ba22585aa6bef970d1f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
одноклассники

В День Матери Одноклассники помогут пользователям поздравить своих мам

11:49 27.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Одноклассники"
Страница социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ко Дню матери Одноклассники выделят чаты с мамами в списке сообщений
В ночь с 28 на 29 ноября в разделе "Сообщения" у пользователей появится быстрый переход к чату с мамой: эти переписки станут заметнее среди других в ОК.
Чтобы дети могли составить максимально яркое и приятное поздравление, ОК также предложат им тематический набор открыток.
Страница социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 14:46
Одноклассники выберут лучшие фильм, хит, сериал и шоу 2020 года
Одноклассники предложат поздравить не только своих мам, но и мам своих друзей: над списком чатов в разделе "Сообщения" появится специальное уведомление "Поздравь друзей с Днем матери" и предложение отправить открытки с разными надписями – например, "Спасибо твоей маме за тебя".
Поздравить своих мам и мам своих друзей в ОК пользователи смогут с любого устройства: как на десктопной версии ОК, так и в мобильных приложениях на iOS и Android.
 
Одноклассники
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В России провели более 75,4 миллиона тестов на коронавирус
09:20Названы защищающие от рака продукты
09:18Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто
09:17СМИ: США направили авианосец в Персидский залив
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
04:18Названы легальные способы заработать на вашем смартфоне
Лента новостейМолния