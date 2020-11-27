https://ria.ru/20201127/odnoklassniki-1586580965.html
В День Матери Одноклассники помогут пользователям поздравить своих мам
В День Матери Одноклассники помогут пользователям поздравить своих мам
Ко Дню матери Одноклассники выделят чаты с мамами в списке сообщений РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T11:49
2020-11-27T11:49
2020-11-27T11:49
одноклассники
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ко Дню матери Одноклассники выделят чаты с мамами в списке сообщенийВ ночь с 28 на 29 ноября в разделе "Сообщения" у пользователей появится быстрый переход к чату с мамой: эти переписки станут заметнее среди других в ОК.Чтобы дети могли составить максимально яркое и приятное поздравление, ОК также предложат им тематический набор открыток. Одноклассники предложат поздравить не только своих мам, но и мам своих друзей: над списком чатов в разделе "Сообщения" появится специальное уведомление "Поздравь друзей с Днем матери" и предложение отправить открытки с разными надписями – например, "Спасибо твоей маме за тебя".Поздравить своих мам и мам своих друзей в ОК пользователи смогут с любого устройства: как на десктопной версии ОК, так и в мобильных приложениях на iOS и Android.
https://ria.ru/20201125/odnoklassniki-1586268299.html
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одноклассники
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ко Дню матери Одноклассники выделят чаты с мамами в списке сообщений
В ночь с 28 на 29 ноября в разделе "Сообщения" у пользователей появится быстрый переход к чату с мамой: эти переписки станут заметнее среди других в ОК.
Чтобы дети могли составить максимально яркое и приятное поздравление, ОК также предложат им тематический набор открыток.
Одноклассники предложат поздравить не только своих мам, но и мам своих друзей: над списком чатов в разделе "Сообщения" появится специальное уведомление "Поздравь друзей с Днем матери" и предложение отправить открытки с разными надписями – например, "Спасибо твоей маме за тебя".
Поздравить своих мам и мам своих друзей в ОК пользователи смогут с любого устройства: как на десктопной версии ОК, так и в мобильных приложениях на iOS и Android.