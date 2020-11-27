https://ria.ru/20201127/odnoklassniki-1586580965.html

В День Матери Одноклассники помогут пользователям поздравить своих мам

В День Матери Одноклассники помогут пользователям поздравить своих мам

Ко Дню матери Одноклассники выделят чаты с мамами в списке сообщений РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:49

2020-11-27T11:49

2020-11-27T11:49

одноклассники

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ко Дню матери Одноклассники выделят чаты с мамами в списке сообщенийВ ночь с 28 на 29 ноября в разделе "Сообщения" у пользователей появится быстрый переход к чату с мамой: эти переписки станут заметнее среди других в ОК.Чтобы дети могли составить максимально яркое и приятное поздравление, ОК также предложат им тематический набор открыток. Одноклассники предложат поздравить не только своих мам, но и мам своих друзей: над списком чатов в разделе "Сообщения" появится специальное уведомление "Поздравь друзей с Днем матери" и предложение отправить открытки с разными надписями – например, "Спасибо твоей маме за тебя".Поздравить своих мам и мам своих друзей в ОК пользователи смогут с любого устройства: как на десктопной версии ОК, так и в мобильных приложениях на iOS и Android.

https://ria.ru/20201125/odnoklassniki-1586268299.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одноклассники