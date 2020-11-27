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Экономист рассказал о популярном кредитном мошенничестве
Экономист рассказал о популярном кредитном мошенничестве
Россияне все чаще сталкиваются с изощренным способом мошенничества при оформлении кредита. В чем его суть и как защититься, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T04:13
2020-11-27T04:13
кредит
мошенничество
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россияне все чаще сталкиваются с изощренным способом мошенничества при оформлении кредита. В чем его суть и как защититься, рассказал в интервью радио Sputnik финансовый консультант, кандидат экономических наук Александр Саяпин. Самый популярный способ обмана людей, которые берут кредит, это целенаправленная подмена договора в момент подписания. С такого рода мошенничеством можно встретиться как при взятии микрокредита, так и при покупке, например, автомобиля или техники, отметил Александр Саяпин. По его словам, доказать в этом случае факт мошенничества будет довольно сложно, поскольку человек сам подписал договор, значит сам и виноват. "Были случаи, когда удалось расторгнуть договор и вернуть все выплаты и проценты, были случаи, когда не удалось. Все зависит от конкретного договора, от конкретной компании и от профессионализма юриста, который будет вас защищать. Самому там справиться практически невозможно", – предупредил Александр Саяпин.Чтобы не попасть в ловушку мошенников, финансовый консультант рекомендует обращаться за заемными средствами только в проверенные и известные банки и, конечно, внимательно читать договоры.
https://ria.ru/20201126/moshenniki-1586372785.html
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кредит, мошенничество, происшествия

Экономист рассказал о популярном кредитном мошенничестве

04:13 27.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россияне все чаще сталкиваются с изощренным способом мошенничества при оформлении кредита. В чем его суть и как защититься, рассказал в интервью радио Sputnik финансовый консультант, кандидат экономических наук Александр Саяпин.
Самый популярный способ обмана людей, которые берут кредит, это целенаправленная подмена договора в момент подписания. С такого рода мошенничеством можно встретиться как при взятии микрокредита, так и при покупке, например, автомобиля или техники, отметил Александр Саяпин.

"Когда человек внимательно читает договор, то обращает внимание на крупную ошибку в реквизитах. Это специальный ляп, на который обращают внимание. Такому человеку перепечатывают договор, приносят новую версию без ошибки, и он ее подписывает, не перепроверив. На самом деле договор может быть абсолютно другой, но человек его уже подписал", – сказал экономист в интервью радио Sputnik.

По его словам, доказать в этом случае факт мошенничества будет довольно сложно, поскольку человек сам подписал договор, значит сам и виноват.
"Были случаи, когда удалось расторгнуть договор и вернуть все выплаты и проценты, были случаи, когда не удалось. Все зависит от конкретного договора, от конкретной компании и от профессионализма юриста, который будет вас защищать. Самому там справиться практически невозможно", – предупредил Александр Саяпин.
Чтобы не попасть в ловушку мошенников, финансовый консультант рекомендует обращаться за заемными средствами только в проверенные и известные банки и, конечно, внимательно читать договоры.
Вызов - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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КредитМошенничествоПроисшествия
 
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