https://ria.ru/20201127/moshennichestvo-1586543477.html
Экономист рассказал о популярном кредитном мошенничестве
Экономист рассказал о популярном кредитном мошенничестве
Россияне все чаще сталкиваются с изощренным способом мошенничества при оформлении кредита. В чем его суть и как защититься, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T04:13
2020-11-27T04:13
2020-11-27T04:13
кредит
мошенничество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_0:10:3072:1738_1400x0_80_0_0_f66ed7e5feb99f12daa3d371c4231653.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россияне все чаще сталкиваются с изощренным способом мошенничества при оформлении кредита. В чем его суть и как защититься, рассказал в интервью радио Sputnik финансовый консультант, кандидат экономических наук Александр Саяпин. Самый популярный способ обмана людей, которые берут кредит, это целенаправленная подмена договора в момент подписания. С такого рода мошенничеством можно встретиться как при взятии микрокредита, так и при покупке, например, автомобиля или техники, отметил Александр Саяпин. По его словам, доказать в этом случае факт мошенничества будет довольно сложно, поскольку человек сам подписал договор, значит сам и виноват. "Были случаи, когда удалось расторгнуть договор и вернуть все выплаты и проценты, были случаи, когда не удалось. Все зависит от конкретного договора, от конкретной компании и от профессионализма юриста, который будет вас защищать. Самому там справиться практически невозможно", – предупредил Александр Саяпин.Чтобы не попасть в ловушку мошенников, финансовый консультант рекомендует обращаться за заемными средствами только в проверенные и известные банки и, конечно, внимательно читать договоры.
https://ria.ru/20201126/moshenniki-1586372785.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_35305932a12914f8370a00d4697614bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кредит, мошенничество, происшествия
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Россияне все чаще сталкиваются с изощренным способом мошенничества
при оформлении кредита
. В чем его суть и как защититься, рассказал в интервью радио Sputnik
финансовый консультант, кандидат экономических наук Александр Саяпин.
Самый популярный способ обмана людей, которые берут кредит, это целенаправленная подмена договора в момент подписания. С такого рода мошенничеством можно встретиться как при взятии микрокредита, так и при покупке, например, автомобиля или техники, отметил Александр Саяпин.
"Когда человек внимательно читает договор, то обращает внимание на крупную ошибку в реквизитах. Это специальный ляп, на который обращают внимание. Такому человеку перепечатывают договор, приносят новую версию без ошибки, и он ее подписывает, не перепроверив. На самом деле договор может быть абсолютно другой, но человек его уже подписал", – сказал экономист в интервью радио Sputnik.
По его словам, доказать в этом случае факт мошенничества будет довольно сложно, поскольку человек сам подписал договор, значит сам и виноват.
"Были случаи, когда удалось расторгнуть договор и вернуть все выплаты и проценты, были случаи, когда не удалось. Все зависит от конкретного договора, от конкретной компании и от профессионализма юриста, который будет вас защищать. Самому там справиться практически невозможно", – предупредил Александр Саяпин.
Чтобы не попасть в ловушку мошенников, финансовый консультант рекомендует обращаться за заемными средствами только в проверенные и известные банки и, конечно, внимательно читать договоры.