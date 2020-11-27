https://ria.ru/20201127/moshennichestvo-1586543477.html

Экономист рассказал о популярном кредитном мошенничестве

Экономист рассказал о популярном кредитном мошенничестве

Россияне все чаще сталкиваются с изощренным способом мошенничества при оформлении кредита. В чем его суть и как защититься, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T04:13

2020-11-27T04:13

2020-11-27T04:13

кредит

мошенничество

происшествия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россияне все чаще сталкиваются с изощренным способом мошенничества при оформлении кредита. В чем его суть и как защититься, рассказал в интервью радио Sputnik финансовый консультант, кандидат экономических наук Александр Саяпин. Самый популярный способ обмана людей, которые берут кредит, это целенаправленная подмена договора в момент подписания. С такого рода мошенничеством можно встретиться как при взятии микрокредита, так и при покупке, например, автомобиля или техники, отметил Александр Саяпин. По его словам, доказать в этом случае факт мошенничества будет довольно сложно, поскольку человек сам подписал договор, значит сам и виноват. "Были случаи, когда удалось расторгнуть договор и вернуть все выплаты и проценты, были случаи, когда не удалось. Все зависит от конкретного договора, от конкретной компании и от профессионализма юриста, который будет вас защищать. Самому там справиться практически невозможно", – предупредил Александр Саяпин.Чтобы не попасть в ловушку мошенников, финансовый консультант рекомендует обращаться за заемными средствами только в проверенные и известные банки и, конечно, внимательно читать договоры.

https://ria.ru/20201126/moshenniki-1586372785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кредит, мошенничество, происшествия