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Меладзе оценил попадание в рейтинг "нежелательных артистов" на огоньках
Меладзе оценил попадание в рейтинг "нежелательных артистов" на огоньках
Певец Валерий Меладзе прокомментировал попадание в рейтинг "нежелательных" артистов на новогодних огоньках. Его цитирует "Газета.ru". РИА Новости, 27.11.2020
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе прокомментировал попадание в рейтинг "нежелательных" артистов на новогодних огоньках. Его цитирует "Газета.ru".Он отметил, что не ставит под сомнение источник информации. По словам Меладзе, многое зависит от того, на чем основывались авторы списка, а также на их объективности.Ранее издание ФАН опубликовало рейтинг самых нежелательных артистов на новогодних передачах по версии зрителей. Список возглавил Валерий Меладзе, вторую и третью строчку заняли Ольга Бузова и рэпер Моргенштерн, а пятую и шестую позицию разделили между собой Басков и Киркоров.В ноябре Меладзе призвал коллег по цеху не участвовать в съемках в новогодних передачах и "Голубых огоньках". По его словам, если работа артистов запрещена из-за принятых ограничительных мер, то и сниматься в праздничных шоу им не стоит. На артиста обрушился шквал критики из-за его высказывания. Позднее Меладзе пояснил, что он сделал лишь гипотетическое предположение, а не призывал к бойкоту съемок.
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моргенштерн (алишер моргенштерн), валерий меладзе, ольга бузова

Меладзе оценил попадание в рейтинг "нежелательных артистов" на огоньках

19:03 27.11.2020 (обновлено: 00:04 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкВалерий Меладзе
Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе прокомментировал попадание в рейтинг "нежелательных" артистов на новогодних огоньках. Его цитирует "Газета.ru".

"Могу поспорить, если бы они поставили вопрос наоборот — кого люди хотят видеть на "Голубых огоньках" — список был почти таким же", — сказал артист.

Он отметил, что не ставит под сомнение источник информации. По словам Меладзе, многое зависит от того, на чем основывались авторы списка, а также на их объективности.
Ранее издание ФАН опубликовало рейтинг самых нежелательных артистов на новогодних передачах по версии зрителей. Список возглавил Валерий Меладзе, вторую и третью строчку заняли Ольга Бузова и рэпер Моргенштерн, а пятую и шестую позицию разделили между собой Басков и Киркоров.
В ноябре Меладзе призвал коллег по цеху не участвовать в съемках в новогодних передачах и "Голубых огоньках". По его словам, если работа артистов запрещена из-за принятых ограничительных мер, то и сниматься в праздничных шоу им не стоит. На артиста обрушился шквал критики из-за его высказывания. Позднее Меладзе пояснил, что он сделал лишь гипотетическое предположение, а не призывал к бойкоту съемок.
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