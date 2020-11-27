https://ria.ru/20201127/meladze-1586680262.html
Меладзе оценил попадание в рейтинг "нежелательных артистов" на огоньках
Меладзе оценил попадание в рейтинг "нежелательных артистов" на огоньках
Певец Валерий Меладзе прокомментировал попадание в рейтинг "нежелательных" артистов на новогодних огоньках. Его цитирует "Газета.ru". РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T19:03
2020-11-27T19:03
2020-11-28T00:04
моргенштерн (алишер моргенштерн)
валерий меладзе
ольга бузова
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе прокомментировал попадание в рейтинг "нежелательных" артистов на новогодних огоньках. Его цитирует "Газета.ru".Он отметил, что не ставит под сомнение источник информации. По словам Меладзе, многое зависит от того, на чем основывались авторы списка, а также на их объективности.Ранее издание ФАН опубликовало рейтинг самых нежелательных артистов на новогодних передачах по версии зрителей. Список возглавил Валерий Меладзе, вторую и третью строчку заняли Ольга Бузова и рэпер Моргенштерн, а пятую и шестую позицию разделили между собой Басков и Киркоров.В ноябре Меладзе призвал коллег по цеху не участвовать в съемках в новогодних передачах и "Голубых огоньках". По его словам, если работа артистов запрещена из-за принятых ограничительных мер, то и сниматься в праздничных шоу им не стоит. На артиста обрушился шквал критики из-за его высказывания. Позднее Меладзе пояснил, что он сделал лишь гипотетическое предположение, а не призывал к бойкоту съемок.
https://radiosputnik.ria.ru/20201122/meladze-1585756682.html
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моргенштерн (алишер моргенштерн), валерий меладзе, ольга бузова