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Мишустин упростил регистрацию ПО и новейших технологий в медицине
Мишустин упростил регистрацию ПО и новейших технологий в медицине
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому регистрация программного обеспечения и новейших технологий в медицине будет проходить в... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:25
2020-11-27T10:25
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому регистрация программного обеспечения и новейших технологий в медицине будет проходить в упрощенном порядке, сообщает пресс-служба кабмина."Регистрация программного обеспечения (ПО) и новейших технологий в области медицины будет проходить в упрощенном порядке. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Речь идет о цифровых программах, которые используются для помощи врачам в диагностике онкологических заболеваний, планировании техники проведения хирургических операций, мониторинге состояния здоровья пожилых пациентов с хроническими заболеваниями и реабилитации больных.Теперь такие цифровые продукты будут проходить процедуру государственной регистрации в один этап. Это ускорит вывод на рынок инновационных разработок, повысит оперативность, доступность и качество оказания медицинской помощи гражданам.
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здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин упростил регистрацию ПО и новейших технологий в медицине

10:25 27.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому регистрация программного обеспечения и новейших технологий в медицине будет проходить в упрощенном порядке, сообщает пресс-служба кабмина.
"Регистрация программного обеспечения (ПО) и новейших технологий в области медицины будет проходить в упрощенном порядке. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Речь идет о цифровых программах, которые используются для помощи врачам в диагностике онкологических заболеваний, планировании техники проведения хирургических операций, мониторинге состояния здоровья пожилых пациентов с хроническими заболеваниями и реабилитации больных.
Теперь такие цифровые продукты будут проходить процедуру государственной регистрации в один этап. Это ускорит вывод на рынок инновационных разработок, повысит оперативность, доступность и качество оказания медицинской помощи гражданам.
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