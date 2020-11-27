https://ria.ru/20201127/meditsina-1586563056.html

Мишустин упростил регистрацию ПО и новейших технологий в медицине

Мишустин упростил регистрацию ПО и новейших технологий в медицине

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому регистрация программного обеспечения и новейших технологий в медицине будет проходить в... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T10:25

2020-11-27T10:25

2020-11-27T10:25

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому регистрация программного обеспечения и новейших технологий в медицине будет проходить в упрощенном порядке, сообщает пресс-служба кабмина."Регистрация программного обеспечения (ПО) и новейших технологий в области медицины будет проходить в упрощенном порядке. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Речь идет о цифровых программах, которые используются для помощи врачам в диагностике онкологических заболеваний, планировании техники проведения хирургических операций, мониторинге состояния здоровья пожилых пациентов с хроническими заболеваниями и реабилитации больных.Теперь такие цифровые продукты будут проходить процедуру государственной регистрации в один этап. Это ускорит вывод на рынок инновационных разработок, повысит оперативность, доступность и качество оказания медицинской помощи гражданам.

https://ria.ru/20201106/gosduma-1583330441.html

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здоровье - общество, михаил мишустин, общество