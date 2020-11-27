https://ria.ru/20201127/meditsina-1586563056.html
Мишустин упростил регистрацию ПО и новейших технологий в медицине
Мишустин упростил регистрацию ПО и новейших технологий в медицине
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому регистрация программного обеспечения и новейших технологий в медицине будет проходить в... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:25
2020-11-27T10:25
2020-11-27T10:25
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585858284_0:0:3174:1786_1400x0_80_0_0_5ba2b08bd09484441653759cda57b6a9.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому регистрация программного обеспечения и новейших технологий в медицине будет проходить в упрощенном порядке, сообщает пресс-служба кабмина."Регистрация программного обеспечения (ПО) и новейших технологий в области медицины будет проходить в упрощенном порядке. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Речь идет о цифровых программах, которые используются для помощи врачам в диагностике онкологических заболеваний, планировании техники проведения хирургических операций, мониторинге состояния здоровья пожилых пациентов с хроническими заболеваниями и реабилитации больных.Теперь такие цифровые продукты будут проходить процедуру государственной регистрации в один этап. Это ускорит вывод на рынок инновационных разработок, повысит оперативность, доступность и качество оказания медицинской помощи гражданам.
https://ria.ru/20201106/gosduma-1583330441.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585858284_150:0:2881:2048_1400x0_80_0_0_53c47f3f95fb814bc45792f239b5a397.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
подписал постановление, по которому регистрация программного обеспечения и новейших технологий в медицине будет проходить в упрощенном порядке, сообщает пресс-служба кабмина.
"Регистрация программного обеспечения (ПО) и новейших технологий в области медицины будет проходить в упрощенном порядке. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Речь идет о цифровых программах, которые используются для помощи врачам в диагностике онкологических заболеваний, планировании техники проведения хирургических операций, мониторинге состояния здоровья пожилых пациентов с хроническими заболеваниями и реабилитации больных.
Теперь такие цифровые продукты будут проходить процедуру государственной регистрации в один этап. Это ускорит вывод на рынок инновационных разработок, повысит оперативность, доступность и качество оказания медицинской помощи гражданам.