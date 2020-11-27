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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20201127/lzhenauka-1586571793.html
Не верю! Пранки, фейки и мистификации в науке
Не верю! Пранки, фейки и мистификации в науке
Вспышка COVID-19 в вымышленном городе была вызвана покемоном, похожим на летучую мышь… Такая статья оказалась опубликована в одном из научных журналов (хотя в ее авторах значился доктор Хаус, а в списке литературы были труды Винни Пуха). Как в научные журналы может попадать подобный бред? Обсуждаем шуточные и настоящие фальсификации в науке.
2020-11-27T12:00
2020-11-27T12:00
не верю!
подкаст
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Не верю! Пранки, фейки и мистификации в науке
Вспышка COVID-19 в вымышленном городе была вызвана покемоном, похожим на летучую мышь… Такая статья оказалась опубликована в одном из научных журналов (хотя в ее авторах значился доктор Хаус, а в списке литературы были труды Винни Пуха). Как в научные журналы может попадать подобный бред? Обсуждаем шуточные и настоящие фальсификации в науке.
Почему история с “Пилтдаунским человеком” - не просто мистификация, а даже двойной фейк? Что не так со Стэнфордским тюремным экспериментом? И как фейковые научные статьи в результате влияют на нашу жизнь - разбираемся вместе с научным журналистом, старшим научным сотрудником Института проблем передачи информации РАН, членом Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александром Панчиным.01:00 Как абсурдная статья о покемонах попала в научный журнал03:00 Что такое “хищнические журналы”05:40 “Корчеватель” - бредовая статья, попавшая в журнал из списка ВАК06:41 Скандальный эксперимент: как трое ученых смогли опубликовать в научных журналах статью про “жирободибилдинг” и переделанный “Майн Кампф”10:45 В Госдуме предлагают не оценивать ученых по публикациям, включенным в базы Web of science и Scopus. К чему это приведет?14:20 Этическая сторона научных пранков: страдают ли от них другие ученые17:06 “В науке нет научной полиции, которая может приехать в лабораторию и провести расследование”: почему сложно бороться с фейковыми статьями и фальсификациями данных18:00 “Пилтдаунский человек”. Почему это даже двойная фальсификация!20:15 “Взял череп коровы и из него сделал череп инопланетянина”. Как на такие фейки ведутся не ученые, а масс-медиа24:55 Самый знаменитый пранк - мистификация Сокала27:42 Думали - это миф, оказалось - нет. Вспоминаем “Илиаду” Гомера 33:04 Как фейковые научные статьи и эксперименты влияют на решения регуляторов и нашу жизньСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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аудио, подкаст

Не верю! Пранки, фейки и мистификации в науке

12:00 27.11.2020
 
Не верю!
Не верю! Пранки, фейки и мистификации в науке
Вчера, 12:00
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Вспышка COVID-19 в вымышленном городе была вызвана покемоном, похожим на летучую мышь… Такая статья оказалась опубликована в одном из научных журналов (хотя в ее авторах значился доктор Хаус, а в списке литературы были труды Винни Пуха). Как в научные журналы может попадать подобный бред? Обсуждаем шуточные и настоящие фальсификации в науке.
Почему история с “Пилтдаунским человеком” - не просто мистификация, а даже двойной фейк? Что не так со Стэнфордским тюремным экспериментом? И как фейковые научные статьи в результате влияют на нашу жизнь - разбираемся вместе с научным журналистом, старшим научным сотрудником Института проблем передачи информации РАН, членом Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александром Панчиным.
01:00 Как абсурдная статья о покемонах попала в научный журнал
03:00 Что такое “хищнические журналы”
05:40 “Корчеватель” - бредовая статья, попавшая в журнал из списка ВАК
06:41 Скандальный эксперимент: как трое ученых смогли опубликовать в научных журналах статью про “жирободибилдинг” и переделанный “Майн Кампф”
10:45 В Госдуме предлагают не оценивать ученых по публикациям, включенным в базы Web of science и Scopus. К чему это приведет?
14:20 Этическая сторона научных пранков: страдают ли от них другие ученые
17:06 “В науке нет научной полиции, которая может приехать в лабораторию и провести расследование”: почему сложно бороться с фейковыми статьями и фальсификациями данных
18:00 “Пилтдаунский человек”. Почему это даже двойная фальсификация!
20:15 “Взял череп коровы и из него сделал череп инопланетянина”. Как на такие фейки ведутся не ученые, а масс-медиа
24:55 Самый знаменитый пранк - мистификация Сокала
27:42 Думали - это миф, оказалось - нет. Вспоминаем “Илиаду” Гомера
33:04 Как фейковые научные статьи и эксперименты влияют на решения регуляторов и нашу жизнь
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