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https://ria.ru/20201127/lyzhi-1586608352.html
Эксперты рассказали, каким будет этой зимой горнолыжный отдых в Европе
Эксперты рассказали, каким будет этой зимой горнолыжный отдых в Европе
Горнолыжный сезон в Европе оказался под угрозой: французские, итальянские и немецкие курорты не будут работать в рождественские праздники, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T14:22
2020-11-27T14:22
курорт
туристы
коронавирус covid-19
новый год
рождество христово
праздник
туризм
джузеппе конте
туризм
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Горнолыжный сезон в Европе оказался под угрозой: французские, итальянские и немецкие курорты не будут работать в рождественские праздники, сообщает АТОР.Главы правительств Франции, Германии и Италии объявили на этой неделе, что не откроют горнолыжные курорты, как минимум, до середины января 2021 года.Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что до третьего этапа отмены карантинных ограничений, прогнозируемого 20 января, места для катания будут по-прежнему закрыты. По его словам, риски коронавируса сделали "невозможным" быстрое возобновление зимних видов спорта. Он также пообещал, что проконсультируется со своими европейскими коллегами о согласовании общих дат начала зимнего сезона в Альпах.Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сказал, что страна "не может позволить" подвергать риску COVID-19 туристов, отдыхающих на склонах. Он посоветовал итальянцам ожидать "более трезвого Рождества, без встреч, объятий и поцелуев в Сочельник", а также отказаться от катания на лыжах. Это означает, что популярные места для занятий зимними видами спорта в Альпах и Доломитах потеряют миллиарды евро на высокий праздничный период.Многие горнолыжные курорты Италии, в том числе в Валле-д'Аоста, Пьемонте и Ломбардии, уже находятся под строжайшими ограничениями и остаются закрытыми. Эти меры будут действовать до 3 декабря, но потом могут быть продлены.Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением, сказала, что немецкие власти намерены добиваться на уровне ЕС закрытия предстоящей зимой всех горнолыжных курортов в Европе из-за коронавируса. Жесткие меры на местном уровне будут принимать и отдельные регионы страны. Например, в Баварии уже предупредили жителей, что, если они попытаются отправиться в соседнюю Австрию кататься на лыжах, то по возвращении им грозит десятидневный карантин.В правительстве Австрии считают, что смогут предложить безопасный отдых после снятия ограничений 7 декабря. Схожую позицию заняли и в Швейцарии. Так, швейцарские курорты (Церматт, Саас-Фе, Вербье, Кран-Монтане, Андерматте) уже принимают туристов.
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альпы
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курорт, туристы, коронавирус covid-19, новый год, рождество христово, праздник, джузеппе конте, туризм, альпы, эммануэль макрон, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, ангела меркель, германия, европа, швейцария, австрия, италия

Эксперты рассказали, каким будет этой зимой горнолыжный отдых в Европе

14:22 27.11.2020
 
© Depositphotos / Anna_Om Девушка на горнолыжном курорте
 Девушка на горнолыжном курорте - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Depositphotos / Anna_Om
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Горнолыжный сезон в Европе оказался под угрозой: французские, итальянские и немецкие курорты не будут работать в рождественские праздники, сообщает АТОР.
Главы правительств Франции, Германии и Италии объявили на этой неделе, что не откроют горнолыжные курорты, как минимум, до середины января 2021 года.
Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что до третьего этапа отмены карантинных ограничений, прогнозируемого 20 января, места для катания будут по-прежнему закрыты. По его словам, риски коронавируса сделали "невозможным" быстрое возобновление зимних видов спорта. Он также пообещал, что проконсультируется со своими европейскими коллегами о согласовании общих дат начала зимнего сезона в Альпах.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сказал, что страна "не может позволить" подвергать риску COVID-19 туристов, отдыхающих на склонах. Он посоветовал итальянцам ожидать "более трезвого Рождества, без встреч, объятий и поцелуев в Сочельник", а также отказаться от катания на лыжах. Это означает, что популярные места для занятий зимними видами спорта в Альпах и Доломитах потеряют миллиарды евро на высокий праздничный период.
Многие горнолыжные курорты Италии, в том числе в Валле-д'Аоста, Пьемонте и Ломбардии, уже находятся под строжайшими ограничениями и остаются закрытыми. Эти меры будут действовать до 3 декабря, но потом могут быть продлены.
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Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением, сказала, что немецкие власти намерены добиваться на уровне ЕС закрытия предстоящей зимой всех горнолыжных курортов в Европе из-за коронавируса. Жесткие меры на местном уровне будут принимать и отдельные регионы страны. Например, в Баварии уже предупредили жителей, что, если они попытаются отправиться в соседнюю Австрию кататься на лыжах, то по возвращении им грозит десятидневный карантин.
В правительстве Австрии считают, что смогут предложить безопасный отдых после снятия ограничений 7 декабря. Схожую позицию заняли и в Швейцарии. Так, швейцарские курорты (Церматт, Саас-Фе, Вербье, Кран-Монтане, Андерматте) уже принимают туристов.
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