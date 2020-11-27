Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586636869.html
Лукашенко заявил о планах ЕС вытеснить Россию из Украины и Молдавии
Лукашенко заявил о планах ЕС вытеснить Россию из Украины и Молдавии
Евросоюз планирует "вытеснить" Россию из Украины и Молдавии, способствовать интеграции этих двух стран в НАТО, возможно, в рамках инициативы ЕС "Восточное... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:49
2020-11-27T15:49
россия
александр лукашенко
нато
евросоюз
молдавия
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575948932_587:0:3069:1396_1400x0_80_0_0_11590064d3ae94b911b416d8a511b2b0.jpg
МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Евросоюз планирует "вытеснить" Россию из Украины и Молдавии, способствовать интеграции этих двух стран в НАТО, возможно, в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство", заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко.Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко во время встречи с коллективом шестой городской клинической больницы Минска озвучил выдержки из данных спецслужб, в которых описывается отношение западных политиков к событиям в Белоруссии и их планы в отношении ряда стран. При этом Лукашенко уточнил, что информацию он получил буквально накануне от КГБ, и "это оригиналы"."Мы планируем вытеснить Россию из Украины и Молдовы. Будем способствовать интеграции этих стран в НАТО, возможно, даже в рамках "Восточного партнерства", - озвучил Лукашенко выступление одного из министров иностранных дел ЕС на заседании в канун президентских выборов в Молдавии. Первый тур выборов в этой стране состоялся 1 ноября, второй – 15 ноября.
https://ria.ru/20201127/polsha-1586620192.html
россия
молдавия
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575948932_338:0:3069:2048_1400x0_80_0_0_0a7dfc09b92fd981da113f9a091fa16c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лукашенко, нато, евросоюз, молдавия, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о планах ЕС вытеснить Россию из Украины и Молдавии

15:49 27.11.2020
 
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Евросоюз планирует "вытеснить" Россию из Украины и Молдавии, способствовать интеграции этих двух стран в НАТО, возможно, в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство", заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко во время встречи с коллективом шестой городской клинической больницы Минска озвучил выдержки из данных спецслужб, в которых описывается отношение западных политиков к событиям в Белоруссии и их планы в отношении ряда стран. При этом Лукашенко уточнил, что информацию он получил буквально накануне от КГБ, и "это оригиналы".
"Мы планируем вытеснить Россию из Украины и Молдовы. Будем способствовать интеграции этих стран в НАТО, возможно, даже в рамках "Восточного партнерства", - озвучил Лукашенко выступление одного из министров иностранных дел ЕС на заседании в канун президентских выборов в Молдавии. Первый тур выборов в этой стране состоялся 1 ноября, второй – 15 ноября.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
Вчера, 14:32Протесты в Белоруссии
Лукашенко обвинил Польшу в попытках обрушить экономику Белоруссии
 
РоссияАлександр ЛукашенкоНАТОЕвросоюзМолдавияМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В России провели более 75,4 миллиона тестов на коронавирус
09:20Названы защищающие от рака продукты
09:18Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто
09:17СМИ: США направили авианосец в Персидский залив
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
04:18Названы легальные способы заработать на вашем смартфоне
Лента новостейМолния