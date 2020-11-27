https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586636869.html
Лукашенко заявил о планах ЕС вытеснить Россию из Украины и Молдавии
Лукашенко заявил о планах ЕС вытеснить Россию из Украины и Молдавии
Евросоюз планирует "вытеснить" Россию из Украины и Молдавии, способствовать интеграции этих двух стран в НАТО, возможно, в рамках инициативы ЕС "Восточное... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:49
2020-11-27T15:49
2020-11-27T15:49
россия
александр лукашенко
нато
евросоюз
молдавия
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575948932_587:0:3069:1396_1400x0_80_0_0_11590064d3ae94b911b416d8a511b2b0.jpg
МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Евросоюз планирует "вытеснить" Россию из Украины и Молдавии, способствовать интеграции этих двух стран в НАТО, возможно, в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство", заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко.Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко во время встречи с коллективом шестой городской клинической больницы Минска озвучил выдержки из данных спецслужб, в которых описывается отношение западных политиков к событиям в Белоруссии и их планы в отношении ряда стран. При этом Лукашенко уточнил, что информацию он получил буквально накануне от КГБ, и "это оригиналы"."Мы планируем вытеснить Россию из Украины и Молдовы. Будем способствовать интеграции этих стран в НАТО, возможно, даже в рамках "Восточного партнерства", - озвучил Лукашенко выступление одного из министров иностранных дел ЕС на заседании в канун президентских выборов в Молдавии. Первый тур выборов в этой стране состоялся 1 ноября, второй – 15 ноября.
https://ria.ru/20201127/polsha-1586620192.html
россия
молдавия
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575948932_338:0:3069:2048_1400x0_80_0_0_0a7dfc09b92fd981da113f9a091fa16c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, нато, евросоюз, молдавия, минск, белоруссия, в мире