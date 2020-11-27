https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586636869.html

Лукашенко заявил о планах ЕС вытеснить Россию из Украины и Молдавии

Лукашенко заявил о планах ЕС вытеснить Россию из Украины и Молдавии

Евросоюз планирует "вытеснить" Россию из Украины и Молдавии, способствовать интеграции этих двух стран в НАТО, возможно, в рамках инициативы ЕС "Восточное... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T15:49

2020-11-27T15:49

2020-11-27T15:49

россия

александр лукашенко

нато

евросоюз

молдавия

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Евросоюз планирует "вытеснить" Россию из Украины и Молдавии, способствовать интеграции этих двух стран в НАТО, возможно, в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство", заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко.Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко во время встречи с коллективом шестой городской клинической больницы Минска озвучил выдержки из данных спецслужб, в которых описывается отношение западных политиков к событиям в Белоруссии и их планы в отношении ряда стран. При этом Лукашенко уточнил, что информацию он получил буквально накануне от КГБ, и "это оригиналы"."Мы планируем вытеснить Россию из Украины и Молдовы. Будем способствовать интеграции этих стран в НАТО, возможно, даже в рамках "Восточного партнерства", - озвучил Лукашенко выступление одного из министров иностранных дел ЕС на заседании в канун президентских выборов в Молдавии. Первый тур выборов в этой стране состоялся 1 ноября, второй – 15 ноября.

https://ria.ru/20201127/polsha-1586620192.html

россия

молдавия

минск

белоруссия

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россия, александр лукашенко, нато, евросоюз, молдавия, минск, белоруссия, в мире