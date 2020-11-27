Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области
Омская область
https://ria.ru/20201127/lekarstva-1586683101.html
Жителям Омской области будут бесплатно выдавать лекарства от COVID-19
Жителям Омской области будут бесплатно выдавать лекарства от COVID-19
Партия медикаментов для лечения коронавируса поступила в омские поликлиники, с пятницы врачи начнут выдавать лекарства жителям региона бесплатно при подозрении... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T19:14
2020-11-27T19:14
омская область
здоровье - общество
александр бурков
омская область
омск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40862/15/408621519_0:109:3072:1837_1400x0_80_0_0_c209e8fd591bfcb675f2facd30309323.jpg
ОМСК, 27 ноя – РИА Новости. Партия медикаментов для лечения коронавируса поступила в омские поликлиники, с пятницы врачи начнут выдавать лекарства жителям региона бесплатно при подозрении на коронавирус, сообщил губернатор Александр Бурков.Партия лекарств, по данным минздрава Омской области, для лечения коронавируса поступила в Омск вечером 26 ноября. Лекарства будут распределяться в поликлиники города по заявкам. Медикаменты, которые станут бесплатными для населения, были куплены в рамках федерального финансирования - на это для Омской области выделили субсидию в сумме 72 миллиона рублей.Он добавил, что в доставке лекарств готовы помочь и волонтёры, но минздрав региона пока остановился на том, что доставлять медикаменты будут работники медучреждений. Треть партии лекарств уже поступила в поликлиники и их выдачу начали уже с сегодняшнего дня.По данным минздрава Омской области, в понедельник 23 ноября на склад аптечной сети "Омское лекарство" и аптечные пункты районов Омской области поступило 60 тысяч доз препарата "Цефтриаксон", 30 тысяч упаковок "Парацетомола", 80 тысяч упаковок "Арбидола", 2000 упаковок "Ингаверина", 4000 упаковок "Азитромицина", по 30 тысяч упаковок "Амоксиклав", "Флемоклава". Ежедневно в омские аптеки поступают антикоагулянты - "Эликвис", "Ксарелто", гормональные препараты "Дексаметазон", как в ампулах, так и в таблетках. Как отмечает минздрава, нет перебоев в поставках и противовирусных препаратов, таких как "Эргоферон", "Интерферон", "Гриппферон".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201127/omsk-1586590255.html
омская область
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40862/15/408621519_97:0:2828:2048_1400x0_80_0_0_c44db627ca21eb652650830a45759adb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, александр бурков, омская область, омск, общество

Жителям Омской области будут бесплатно выдавать лекарства от COVID-19

19:14 27.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ОМСК, 27 ноя – РИА Новости. Партия медикаментов для лечения коронавируса поступила в омские поликлиники, с пятницы врачи начнут выдавать лекарства жителям региона бесплатно при подозрении на коронавирус, сообщил губернатор Александр Бурков.
Партия лекарств, по данным минздрава Омской области, для лечения коронавируса поступила в Омск вечером 26 ноября. Лекарства будут распределяться в поликлиники города по заявкам. Медикаменты, которые станут бесплатными для населения, были куплены в рамках федерального финансирования - на это для Омской области выделили субсидию в сумме 72 миллиона рублей.

"Порядок (получения бесплатных лекарств) минздрав разработал. Если человеку поставили диагноз COVID-19 (или подозрение на COVID-19) в поликлинике, ему тут же будут выдавать лекарства всем курсом, включая препараты для разжижения крови и противовирусные. Если же врач приходит на дом, и у больного есть подозрение на COVID, после возвращения в поликлинику принимается решение с терапевтом, и лекарства будут доставляться на дом. На первом этапе это будут медсёстры", - пояснил порядок получения бесплатных лекарств губернатор Александр Бурков.

Он добавил, что в доставке лекарств готовы помочь и волонтёры, но минздрав региона пока остановился на том, что доставлять медикаменты будут работники медучреждений. Треть партии лекарств уже поступила в поликлиники и их выдачу начали уже с сегодняшнего дня.
По данным минздрава Омской области, в понедельник 23 ноября на склад аптечной сети "Омское лекарство" и аптечные пункты районов Омской области поступило 60 тысяч доз препарата "Цефтриаксон", 30 тысяч упаковок "Парацетомола", 80 тысяч упаковок "Арбидола", 2000 упаковок "Ингаверина", 4000 упаковок "Азитромицина", по 30 тысяч упаковок "Амоксиклав", "Флемоклава". Ежедневно в омские аптеки поступают антикоагулянты - "Эликвис", "Ксарелто", гормональные препараты "Дексаметазон", как в ампулах, так и в таблетках. Как отмечает минздрава, нет перебоев в поставках и противовирусных препаратов, таких как "Эргоферон", "Интерферон", "Гриппферон".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Люди в защитных масках на остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
Вчера, 12:26Омская область
Ситуация с масками в общественном транспорте Омской области улучшилась
 
Омская областьЗдоровье - ОбществоАлександр БурковОмская областьОмскОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Названы защищающие от рака продукты
09:18Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто
09:17СМИ: США направили авианосец в Персидский залив
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
04:18Названы легальные способы заработать на вашем смартфоне
04:08В "Энергии" рассказали о будущей российской орбитальной станции
Лента новостейМолния