https://ria.ru/20201127/lekarstva-1586683101.html
Жителям Омской области будут бесплатно выдавать лекарства от COVID-19
Жителям Омской области будут бесплатно выдавать лекарства от COVID-19
Партия медикаментов для лечения коронавируса поступила в омские поликлиники, с пятницы врачи начнут выдавать лекарства жителям региона бесплатно при подозрении... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T19:14
2020-11-27T19:14
2020-11-27T19:14
омская область
здоровье - общество
александр бурков
омская область
омск
общество
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ОМСК, 27 ноя – РИА Новости. Партия медикаментов для лечения коронавируса поступила в омские поликлиники, с пятницы врачи начнут выдавать лекарства жителям региона бесплатно при подозрении на коронавирус, сообщил губернатор Александр Бурков.Партия лекарств, по данным минздрава Омской области, для лечения коронавируса поступила в Омск вечером 26 ноября. Лекарства будут распределяться в поликлиники города по заявкам. Медикаменты, которые станут бесплатными для населения, были куплены в рамках федерального финансирования - на это для Омской области выделили субсидию в сумме 72 миллиона рублей.Он добавил, что в доставке лекарств готовы помочь и волонтёры, но минздрав региона пока остановился на том, что доставлять медикаменты будут работники медучреждений. Треть партии лекарств уже поступила в поликлиники и их выдачу начали уже с сегодняшнего дня.По данным минздрава Омской области, в понедельник 23 ноября на склад аптечной сети "Омское лекарство" и аптечные пункты районов Омской области поступило 60 тысяч доз препарата "Цефтриаксон", 30 тысяч упаковок "Парацетомола", 80 тысяч упаковок "Арбидола", 2000 упаковок "Ингаверина", 4000 упаковок "Азитромицина", по 30 тысяч упаковок "Амоксиклав", "Флемоклава". Ежедневно в омские аптеки поступают антикоагулянты - "Эликвис", "Ксарелто", гормональные препараты "Дексаметазон", как в ампулах, так и в таблетках. Как отмечает минздрава, нет перебоев в поставках и противовирусных препаратов, таких как "Эргоферон", "Интерферон", "Гриппферон".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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здоровье - общество, александр бурков, омская область, омск, общество
ОМСК, 27 ноя – РИА Новости.
Партия медикаментов для лечения коронавируса поступила в омские поликлиники, с пятницы врачи начнут выдавать лекарства жителям региона бесплатно при подозрении на коронавирус, сообщил губернатор Александр Бурков
.
Партия лекарств, по данным минздрава Омской области
, для лечения коронавируса поступила в Омск вечером 26 ноября. Лекарства будут распределяться в поликлиники города по заявкам. Медикаменты, которые станут бесплатными для населения, были куплены в рамках федерального финансирования - на это для Омской области выделили субсидию в сумме 72 миллиона рублей.
"Порядок (получения бесплатных лекарств) минздрав разработал. Если человеку поставили диагноз COVID-19 (или подозрение на COVID-19) в поликлинике, ему тут же будут выдавать лекарства всем курсом, включая препараты для разжижения крови и противовирусные. Если же врач приходит на дом, и у больного есть подозрение на COVID, после возвращения в поликлинику принимается решение с терапевтом, и лекарства будут доставляться на дом. На первом этапе это будут медсёстры", - пояснил порядок получения бесплатных лекарств губернатор Александр Бурков.
Он добавил, что в доставке лекарств готовы помочь и волонтёры, но минздрав региона пока остановился на том, что доставлять медикаменты будут работники медучреждений. Треть партии лекарств уже поступила в поликлиники и их выдачу начали уже с сегодняшнего дня.
По данным минздрава Омской области, в понедельник 23 ноября на склад аптечной сети "Омское лекарство" и аптечные пункты районов Омской области поступило 60 тысяч доз препарата "Цефтриаксон", 30 тысяч упаковок "Парацетомола", 80 тысяч упаковок "Арбидола", 2000 упаковок "Ингаверина", 4000 упаковок "Азитромицина", по 30 тысяч упаковок "Амоксиклав", "Флемоклава". Ежедневно в омские аптеки поступают антикоагулянты - "Эликвис", "Ксарелто", гормональные препараты "Дексаметазон", как в ампулах, так и в таблетках. Как отмечает минздрава, нет перебоев в поставках и противовирусных препаратов, таких как "Эргоферон", "Интерферон", "Гриппферон".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.