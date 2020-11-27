https://ria.ru/20201127/kursantki-1586478511.html

Пермские курсантки создали сайт для трудоустройства людей с инвалидностью

Пермские курсантки создали сайт для трудоустройства людей с инвалидностью

Девушки-курсанты из Пермского военного института войск национальной гвардии РФ создали онлайн-платформу по поиску работы для людей с ограниченными возможностями РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T08:00

2020-11-27T08:00

2020-11-27T08:00

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Девушки-курсанты из Пермского военного института войск национальной гвардии РФ создали онлайн-платформу по поиску работы для людей с ограниченными возможностями здоровья. От других сайтов для трудоустройства он отличается тем, что здесь не нужно долго вводить данные, а работу можно получить по одному клику.В сервисе для трудоустройства людей с инвалидностью курсантки факультета связи упростили процесс поиска работы: человеку нужно лишь ввести профессию, образование, возраст, ограничение по здоровью и удобный график. Далее программа сразу выдает пользователю предложение с конкретной работой из уже существующей базы. Соискатель избавляется от необходимости переходить по ссылкам и, более того, куда-то ездить вживую.Также у платформы есть еще одна особенность – возможность пользователям пройти профессиональную переподготовку на сайте. Сервис будет способен предложить необходимые онлайн-курсы и контакты вузов.Если же на момент поиска сервис не сможет предоставить вакансию, человек встанет на учет. Планируется, что у сайта будет контакт с муниципальным управлением, куда он будет передавать базу стоящих на учете – в таком случае пользователям будут начисляться выплаты.Свой проект курсантки создали в ходе хакатона на полуфинале всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" в Уральском федеральном округе. Благодаря разработке они прошли в финал. По словам девушек, к ним уже поступили предложения развивать и монетизировать сайт.Это уже третий хакатон юных разработчиц в этом году. Перед первым IT-марафоном пять курсанток – единственных девушек Пермского военного института – создали команду, решив составить конкуренцию сокурсникам. После того как они заняли 16-е место, команда единомышленниц заинтересовалась программированием еще больше, и уже сейчас девушки смогли войти в шорт-лист конкурса.

https://ria.ru/20200503/1570868056.html

https://ria.ru/20200825/invalidy-1576251935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, пермь, пермский край